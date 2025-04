Una obra uruguaya sobre el bombardeo de Gernika con una actriz bisnieta de vascos, en La Fundición

Isabel Ibáñez Martes, 8 de abril 2025, 19:23 Comenta Compartir

La actriz Anael Bazterrica viajó en julio de 2022 desde su Uruguay natal al País Vasco junto a su hermana, buscando las raíces de su familia. Sabía que su bisabuelo, Francisco Antonio Bazterrica, había emigrado desde Euskadi en el siglo XIX por motivos económicos, montando allí la confitería La Esmeralda. Anael supo cuál era su pueblo de origen porque fue a preguntar a los vascos del restaurante de Montevideo que solían frecuentar y que se hizo tristemente famoso, La Trainera, donde en 1992 fueron detenidas varias personas por pertenecer a ETA. «100% seguro que son de Ataun», me dijo el cocinero, recuerda la actriz.

En aquella primera visita de hace solo tres años, poco más pudo averiguar de su historia, «porque apenas llevábamos datos concretos, pero resultó ser una experiencia de inmersión muy fuerte, que concluyó con la visita a Gernika, y al Museo de la Paz. Allí me encontré con testimonios de personas de ochenta y pico años que habían sido niños o adolescentes el día del bombardeo, y cuentan lo que sucedió. Me produjo un profundo impacto emocional escuchar esos testimonios. Me pregunté qué me estaba pasando, y llegué a la conclusión de que allí estaban hablando mis ancestros, y que eso me tocaba profundamente. Salí con la idea de investigar más, ir hacia atrás»

Anael y su hijo Leandro encontraron hace tres días en Ataun el caserío del año 1500 de los Bazterrica

De vuelta en Montevideo, Anael, que pertenece desde hace décadas a la veterana compañía El Galpón –la más longeva de Latinoamérica–, ya estaba pensando en la dramaturga Sandra Massera, del teatro El Umbral, para trabajar en la elaboración de un texto. Para ello tuvieron que investigar y contaron con la ayuda del profesor universitario Leonat Egiazabal como asesor de cultura vasca. Todo ello se concretó en la obra que La Fundición Aretoa ofrece este jueves 10 y el viernes 11, 'Ainara de Gernika', programada con éxito en varias salas de Uruguay a lo largo de 2023 y 2024. Tras su estreno en Bilbao, seguirá exhibiéndose en otros puntos de Euskadi, Asturias y Cantabria.

En los actos del aniversario

Se trata de un monólogo en el que Anael interpreta a una mujer que habla sobre aquella tragedia recordando cuando era solo una niña de 12 años y fue testigo y víctima del bombardeo: «El personaje es una mujer que ya de mayor emigró a Uruguay en los 70, en medio de una dictadura. Y va evocando en escena los hechos ocurridos cuando vivía en Gernika con su familia. El espectáculo muestra, con una única voz, el sentir de muchas personas que pasaron por aquella desgracia. Hay una frase que dice el personaje, 'Aquí estoy de nuevo, siempre vuelvo', que se refiere a que la historia se repite, la gente no tiene memoria y las guerras continúan, como estamos viendo ahora».

Anael posa en la entrada del caserío de su familia en Ataun, que encontraron hace tres días. E. C.

En este segundo viaje a Euskadi ha estado acompañada de su hijo Leandro, de 24 años. Juntos fueron hasta Ataun y esta vez tuvieron más suerte; hace solo tres días se toparon con el caserío de 1500 que perteneció a su bisabuelo, con su escudo familiar incluso. «Yo había visto la casa en una foto, y al pasar por delante con el coche la reconocí. Está abandonada, junto al río, solo usan la parte del establo y una huerta. Encontramos a una señora y empezamos a preguntar. Nos dijo 'Yo conocí Bazterricas' y nos paseó por el pueblo. Mi hijo estaba muy emocionado», relata Anael, que seguirá representando la obra por diversos teatros, incluido el de Gernika el día 24. Allí ha sido invitada, el 26, a participar en los actos de aniversario del bombardeo al que ella, desde los escenarios, también homenajea.