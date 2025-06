Los Max coronan 'Casting Lear', «un acto radical de amor al teatro»

El fenómeno teatral de 'Casting Lear' que agota entradas allá donde va -y el próximo 4 de octubre estará en Muxikebarri- se puso ayer la ... corona de mejor espectáculo teatral en la XXVIII edición de los Max. Andrea Jiménez recibió también el galardón a la mejor adaptación junto a Juan Mayorga por su rompedora visión de la tragedia de Shakespeare a partir de su propia vida, ya que su padre, un rico empresario, la repudió cuando decidió dedicarse al teatro. Dedicó los premios a los 85 actores que la han acompañado en este «salto al vacío». En cada función es un intérprete que no ha ensayado y necesita apuntador quien se embarca con ella en esta reflexión sobre la paternidad y el perdón, «un acto radical de amor al teatro».

Euskadi llegó a la gala celebrada en el teatro Gayarre de Pamplona con seis candidaturas y se fue de vacío, algo que no ha ocurrido en los últimos años. Los pre- mios estuvieron bastante repartidos, aunque 'Afanador' - la producción del Ballet Nacional inspirada en el fotógrafo colombiano Ruven Afanador y su pasión por el flamenco- triunfó con cinco estatuillas: mejor espectáculo de danza, dirección de escena, composición musical, vestuario y diseño de iluminación. Aunque los galardones de coreografía e intérpretes de danza fueron para 'Natural order of things', que recrea el orden, el caos y la armonía del cosmos. María Campos y Alfonso Aguilar no pudieron recogerlo por estar de gira, «el mejor de los premios». A través de mensajes pidieron «mayor programación de danza, inversión y estructuras sólidas. Lo necesitamos más que los aplausos».

No faltaron reivindicaciones profesionales y humanas. Varios artistas expresaron su solidaridad con el pueblo palestino, entre ellos Petra Martínez, que protagonizó un momento muy emotivo. Ella y su marido Juan Margallo -fallecido el pasado mes de marzo- recibieron el Max de Honor por su labor como pioneros del teatro independiente. Se lo entregó su hija Olga, actriz y directora. «Es un poquito duro para mí», dijo al agradecerlo. Recordó la huelga de actores «que dignificó mucho nuestra profesión» y sobre todo «lo mucho que nos hemos divertido Juan y yo. Nos debemos al grupo Tábano, al Gayo Vallecano, a Uroc... Hemos sido muy felices, hemos conocido a gente maravillosa... y se me ha muerto. Es una putada morirse, pero peor es quedarse viva cuando se te muere alguien tan querido».

Se emocionó también Alma García, que con 'Contra Ana' -una obra basada en su experiencia de la anorexia- ha creado el mejor espectáculo revelación. «No puedo abrazar a mi amiga María porque se suicidó hace un año», dijo. «No hablar de salud mental no es una opción».

Itziar Pascual firma la mejor autoría por 'Pepito, una historia de vida para niños y abuelos', un reconocimiento que dedicó «a todos los que hacen teatro para la infancia y la juventud». Y el premio Aplauso del Público por'L' alegria que passa' endulza la despedida de Dagoll Dagom tras medio siglo en escena.

Los mejores actores son Enric Auquer por 'El día del Watusi', adaptación de la novela de Francisco Casavella que abarca desde el tardofranquismo a la Barcelona olímpica, y Ágata Roca, que interpreta a una profesora de Filosofía en crisis en 'L'imperatiu categòric'. La gala celebrada en el Teatro Gayarre, escrita y dirigida por Ana Maestrojuán, giró en torno al concepto del tiempo en las artes escénicas, lo que dio pie a cantar versos de 'La vida es sueño' y recitar reflexiones de Oteiza y Bertolt Brecht entre actuaciones musicales -empezando por Aurora Beltrán- y de danza. El año que viene se celebrará en el teatro romano de Mérida.

Listado de premios

-Mejor espectáculo de teatro. 'Casting Lear'.

-Danza. 'Afanador'.

-Musical o lírico. 'Farra'.

-Infantil o familiar. 'Cuento de Navidad. Encapsulando a Dickens'.

-De calle. 'Fugit'.

-Espectáculo revelación. 'Contra Ana'.

-Autoría. Itziar Pascual por 'Pepito, una historia de vida para niños y abuelos'.

-Dirección. Marcos Morau por 'Afanador'.

-Adaptación o versión. Andrea Jiménez y Juan Mayorga por 'Casting Lear'.

-Coreografía. Guy Nader y María Campos por 'Natural order of things'.

-Mejor actriz. Ágata Roca por 'L'imperatiu categòric'.

-Mejor actor. Enric Auquer por 'El día del Watusi'.

-Mejores intérpretes de danza. María Campos y Alfonso Aguilar por 'Natural order of things'.