Goiricelaya aborda la carga policial contra los uruguayos que en 1994 defendían a etarras

Después de ver un montaje de María Goiricelaya (Bilbao, 1983), la mayoría del público quiere seguir tirando del hilo. Algo que ella propicia porque nunca ... ofrece respuestas ni certezas. «No buscamos reflexionar, ni sentenciar nuestro pensamiento. Eso no nos parece interesante», subraya la codirectora de la compañía La Dramática Errante, que gestiona junto a Ane Pikaza. Su primera producción fue 'Altsasu', una propuesta escénica que bascula entre la ficción y el teatro documental, con el foco puesto en un caso judicial que en 2016 sacudió a la opinión pública española. Escrita y dirigida por Goiricelaya, la obra fue nominada a los Premios Max como Mejor Espectáculo y Mejor Autoría Teatral.

En aquella ocasión, todo giraba en torno a la agresión sufrida en un bar por dos agentes de la Guardia Civil y sus parejas a manos de vecinos del pueblo navarro de Altsasu. Ahora en su nuevo montaje, 'Filtro', ponen los ojos en la brutal represión policial que dejó en 1994 dos muertos y cerca de 100 heridos en Uruguay. Los manifestantes protestaban por la extradición de tres etarras. El montaje se ofrecerá este sábado en el Teatro Barakaldo; el domingo en el San Agustin Antzokia de Durango y el día 29 en la Sala BBK de Bilbao. Siempre atenta a episodios controvertidos de la historia reciente, dará mucho que pensar. Es algo que Goiricelaya consigue sin avivar pasiones ni lealtades: «¿Qué tiene que ver el perfil de las personas con el derecho al asilo? Es una obra de desafectos. Hay relatos particulares y cada uno es libre de elaborar el suyo propio».

Manipulación de las masas

Entre la muchedumbre que se agolpaba en los alrededores del hospital Filtro de Montevideo, había muchos jóvenes que desconocían la trayectoria de los etarras que estaban allí en huelga de hambre y sed. No sabían que tenían delitos de sangre o creían que la realidad española no había cambiado desde los tiempos de Franco. Las emisoras de radio uruguayas vinculadas a la izquierda radical -con transmisiones de líderes como Jorge Zabalza y José Mujica- no dudaron en alentar la insubordinación popular ante la decisión de la Corte Suprema de Justicia de Montevideo que había autorizado la extradición.

Gira vasca de 'filtro' Hoy y mañana. Principal Antzokia de San Sebastián.

Día 22. Teatro Barakaldo.

23. San Agustín Antzokia de Durango.

27. Felix Petite Antzokia de Vitoria.

28. Coliseo Antzokia de Eibar.

29. Sala BBK de Bilbao.

Los manifestantes apelaban al derecho de asilo, que tiene en Latinoamérica una larga tradición y del que se ha abusado en varias ocasiones. Muchos fueron los nazis, por ejemplo, que encontraron refugio en Argentina, Chile, Brasil y Uruguay. Los límites de la acogida, la manipulación de las masas y la represión estatal son algunos de los temas que aborda 'Filtro', con un elenco íntegramente uruguayo. Se trata de la primera coproducción internacional de La Dramática Errante, en colaboración con la Sala Verdi de Montevideo. El director de ese espacio escénico, Gustavo Zidan, fue quien propuso el tema a Goiricelaya tras haber visto 'Altsasu' en el festival Temporada Alta de Montevideo.

Estrenada el año pasado en la capital uruguaya con motivo del 30 aniversario de los sucesos -el enfrentamiento más grave con la Policía desde la vuelta de la democracia en Uruguay tras la dictadura (1973-1985)-, ha servido para enriquecer el debate en el país sudamericano. «La herida todavía está abierta. Hubo cosas deleznables por un lado y también por otro. Lo que nosotros hacemos es lanzar preguntas. La reflexión queda en manos del público».