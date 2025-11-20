Finaliza el derribo de Pabellón 6: «Es triste ver ahí un solar»

Mientras las grúas demolían en las últimas horas las paredes de la nave de Zorrozaurre que dio nombre a Pabellón 6, se agolpaban los recuerdos ... en quienes han formado parte de este proyecto en los últimos 14 años y trabajan ahora en el anexo edificio Garabia.

«Nos han venido muchas cosas a la cabeza, es un poco triste ver que el edificio ya no está y que ahora ahí solo hay un solar», rememora Maité González sobre unos trabajos de demolición que culminaron este miércoles.

Ya solo queda una pared en pie del teatro que marcó la escena alternativa vasca en los últimos tres lustros, la que colinda con otro pabellón y que no va a demolerse. Del resto no quedan más que escombros. Algunos de ellos, los guardarán como recuerdo los trabajadores y amigos de Pabellón 6. «Los trabajadores de la demolición nos han visto con pena y nos han traído algunos trocitos de recuerdo del edificio, piezas del mural que teníamos en la entrada», explica González.

Pero la vida y el teatro siguen y, pese a las obras, el telón no se ha cerrado. De momento, y hasta que culminen los trabajos, Pabellón 6 sigue con sus proyectos en el vecino espacio Garabia, que compartirá en los próximos meses con la compañía joven.

Detalles y pìezas del mural que han sido guardados para el recuerdo. Pabellón 6

Estos días, de hecho, le toca a la Gazte Konpainia, que se encuentra representando hasta el próximo domingo 'Muro de piedra', un homenaje sobre las tablas al Pasaje Begoña de Torremolinos, calle estandarte de la libertad sexual en los estertores del Franquismo.

Mientras tanto, la obra avanza según lo previsto y se desarrollará durante la mayor parte del próximo año. Una vez concluido el derribo, en breve empezarán los primeros trabajos para el nuevo teatro, que se instalará en el mismo emplazamiento en el que estaba el antiguo.

«En principio, calculamos que serán unos 13 meses de obra, por lo que debería estar para las navidades de 2026 o para inicios de 2027», explican desde el proyecto. De esta forma, en Pabellón 6 se conjuran para finalizar el próximo año en el nuevo teatro y celebrar así los 15 años del proyecto con esta renovación total del espacio.