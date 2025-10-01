El Festival de Teatro de Santurtzi programa 19 espectáculos

Las artes escénicas serán protagonistas en Santurtzi durante noviembre con la celebración de la 46 edición del Festival Internacional de Teatro. En esta ocasión serán ... 19 los espectáculos incluidos en un programa con mayor presencia femenina que en años anteriores y que incluye hasta un homenaje a los circos clásicos. Autores consolidados y nuevos talentos brillan en un cartel en el que destacan intérpretes de primera fila como Alicia Borrachero, Carlos Hipólito, Elena Rivera, Kiti Mánver o Aitziber Garmendia.

En una «clara apuesta» por poner en valor la igualdad de género en las artes escénicas, nueve de las obras están dirigidas por mujeres y doce cuentan con autoría femenina, reflejando un equilibrio real y necesario en la creación teatral contemporánea, apuntó la directora de Cultura de la Diputación, Begoña de Ibarra, que presentó el programa junto a la alcaldesa, Karmele Tubilla.

Del 1 al 30 de noviembre, el público podrá disfrutar en Serantes Kultur Aretoa de espectáculos clásicos pero renovados como 'Marcela (una canción de Cervantes)', que, dirigida por Leticia Dolera y protagonizada por Celia Freijeiro, se basa en el capítulo XIV del Quijote; 'El perro del hortelano', de Paco Mir (Tricicle), una adaptación moderna, ágil y llena de humor del clásico de Lope de Vega; 'El rey Lear', en una adaptación minimalista de la compañía portuguesa Chapitô; y 'El efecto', con Alicia Borrachero y Fran Perea, una obra acerca de un experimento científico sobre el amor.

También habrá obras de gran calado social como 'Dysphoria', de la dramaturga bilbaína María Goiricelaya, que pone el foco en los recientes casos de fraude de género acontecidos en Reino Unido; 'Los lunes al sol', adaptación de Javier Hernández Simón de la película de Fernando León de Aranoa; 'Música para Hitler', una obra que explora el dilema moral del músico Pau Casals, quien se negó a tocar ante el exlíder nazi, interpretado por Carlos Hipólito; '¿Dónde están los niños?', de Jokin Oregi, o 'Una cuestión de formas', de Calibán Teatro, una comedia negra sobre las apariencias y la manipulación en las relaciones.

Obras en euskera

El euskera también saldrá a escena en tres obras: la comedia 'Artea', de Txalo Produkzioak; la tragicomedia 'Badakizu plastikozko loreak ez direla inoiz bizi izan, ezta?', de Tanttaka, protagonizada por Telmo Irureta, Mireia Gabilondo y Aitziber Garmendia y 'Agur, Peter Pan', un espectáculo de títeres.

Este año destaca asimismo el montaje circense de gran formato 'Ambulant', cuyos artistas harán un homenaje a los circos clásicos de principios del siglo XX. La prestigiosa compañía alemana Familie Flöz cerrará con 'Hokuspokus' por todo lo alto un festival que incluirá además dos propuestas de teatro de calle: 'Naturaren ispilua', de Pantha Rhei, y 'El peor espectáculo del mundo, de momento!!', de Zanguango.