El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Urgente Los militares israelíes asaltan la flotilla que se dirigía a Gaza
Logo Patrocinio
'Marcela (una canción de Cervantes)' abrirá el festival en Serantes Kultur Aretoa el día 2. Concha de la Rosa

El Festival de Teatro de Santurtzi programa 19 espectáculos

Alicia Borrachero, Carlos Hipólito o Aitziber Garmendia son algunos de los actores que saldrán a escena en la localidad en noviembre

Diana Martínez

Miércoles, 1 de octubre 2025, 23:25

Las artes escénicas serán protagonistas en Santurtzi durante noviembre con la celebración de la 46 edición del Festival Internacional de Teatro. En esta ocasión serán ... 19 los espectáculos incluidos en un programa con mayor presencia femenina que en años anteriores y que incluye hasta un homenaje a los circos clásicos. Autores consolidados y nuevos talentos brillan en un cartel en el que destacan intérpretes de primera fila como Alicia Borrachero, Carlos Hipólito, Elena Rivera, Kiti Mánver o Aitziber Garmendia.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Una patrulla de la Ertzaintza atropella y deja graves a dos mujeres en El Arenal
  2. 2 Despiden a la directora de una sucursal bancaria de Bizkaia que cobraba más de 7.000 euros al mes y se iba a la peluquería en horario laboral
  3. 3

    La venta de un edificio en Bilbao para pisos de lujo fuerza la salida de 20 negocios
  4. 4

    Estados Unidos cierra su Gobierno y manda a casa a 750.000 funcionarios
  5. 5 Un nostálgico Aitor Ocio presenta a su novia de la juventud
  6. 6

    Seguridad vincula a «extranjeros sin arraigo» con el incremento de armas blancas en las calles
  7. 7

    Los militares israelíes asaltan la flotilla que se dirigía a Gaza
  8. 8

    Un tercio de los MIR de Familia formados este año en Euskadi deja Osakidetza
  9. 9 El Athletic propone subir las cuotas de socio por debajo del 2%
  10. 10

    España ordena detenerse a la patrullera que acompaña a la Flotilla de Gaza antes de llegar a aguas israelíes

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo El Festival de Teatro de Santurtzi programa 19 espectáculos

El Festival de Teatro de Santurtzi programa 19 espectáculos