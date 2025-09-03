El festival de artes escénicas MusEkintza propone doce espectáculos gratis en museos de Bizkaia

El año pasado, muchas personas se quedaron en lista de espera para asistir al espectáculo ideado por Mikel Santiago y adaptado al escenario del Museo ... Arqueológico de Bilbao, así que el festival de artes escénicas MusEkintza Jaialdia ha decidido recuperarlo en su quinta edición. Será en el mismo escenario y el 20 de junio de 2026 donde el escritor, que ejercerá de anfitrión y estará acompañado por tres actores, propondrá un juego para descubrir al culpable de un asesinato. Este show se presenta como colofón de una programación que se extiende a lo largo de todo el año por diversos museos y enclaves emblemáticos de Bizkaia.

Además del Arkeologia Museoa, acogerán los espectáculos de teatro, danza, humor... el Euskal Herria Museoa y Parque de los Pueblos de Europa, ambos en Gernika, el Arrantzaleen Museoa (Bermeo), el Txakolin Museoa (Bakio), la Ferrería de El Pobal y el Castillo de Muñatones (Muskiz), Santimamiñe (Kortezubi) y La Encartada-Fabrika Museoa (Balmaseda). La diputada de Euskera, Cultura y Deporte, Leixuri Arrizabalaga, destacó que MusEkintza «es una oportunidad única para descubrir nuestro patrimonio cultural desde otro ángulo, a través de experiencias artísticas innovadoras, emocionales y accesibles para todo tipo de público». Por su parte, La coordinadora del festival, Marta Urcelay, fue la encargada de desgranar la oferta.

La primera cita tendrá lugar el sábado 20 de este mismo mes en Santimamiñe (Kortezubi), cerca de la entrada del Bosque de Oma, y en tres pases en castellano y euskera. Se trata de la propuesta 'El jardín de las Delicias', una instalación artística nocturna de Hortzmuga Teatroa inspirado en el cuadro de El Bosco «donde los personajes, concebidos a partir de materiales reciclados y diseñados que, con el uso de luz y de auriculares inalámbricos, sumergirán al público en una experiencia sonora y visual inmersiva, única y original, con una cantante de ópera que improvisará en directo acompañado de un creador sonoro», según explican los responsables de la iniciativa, impulsada por la Diputación Foral de Bizkaia. En este caso y para la mayoría de los espectáculos es necesaria reserva previa en la web musekintza.eus para poder asistir, aunque la entrada es gratuita siempre.

El sábado 27 de este mismo mes pero en Gernika, en el Parque de los Pueblos de Europa, el cómico vasco Julen Axpe aparcará su furgoneta e invitará a los asistentes a visitarla para ofrecer el espectáculo de humor 'Furgonologoa', un monólogo sobre lo que supone vivir en este vehículo (no se necesita reserva). La siguiente cita será musical y tendrá lugar en el Arrantzaleen Museoa de Bermeo el sábado 4 de octubre, donde el músico Alain Concepción acompañará al piano a la cantante T.J. Jazz para ofrecer un homenaje a la gran Billie Holiday.

Bakio acogerá en su Txakolin Museoa el 15 de noviembre 'Amores', «una suite de poemas y canciones danzadas en euskera, castellano y francés que tienen que tienen el amor, en sus diferentes formas e imaginarios, como hilo conductor de cada pieza. Con una puesta en escena sencilla y austera, los tres intérpretes de la obra (voz, guitarra y baile a cargo de Beñat Achiary, Raúl Corredor y Adriana Bilbao) realizan un viaje basado en la tradición cultural y en grandes poetas referentes«.

Ya en el nuevo año y de vuelta a Gernika, en este caso en el Euskal Herria Museoa el 24 de enero, actuará Aralar Quartet, «fundado en Pamplona con la finalidad de acercar al público su propio patrimonio a veces olvidado y llevarlo al nivel de la música clásica de primer nivel. Realizarán un viaje musical por toda la historia y formas de música para llegar a todo tipo de públicos; desde el más clásico hasta el público más infantil a través de bandas sonoras de sus películas favoritas pasando por el público joven tocando algunas canciones de las bandas más representativas de los últimos años». El Txakolin Museoa de Bakio presentará el 7 de febrero el espectáculo para bebés 'Urargi'. creado por Lapiel Antzerkiak en el que «los juegos de imágenes con agua, luz y sonido despertarán los sentidos de los pequeños».

La Ferrería de El Pobal, en Muskiz, acogerá el 28 de marzo un show de magia a cargo de Jon Zabal, Lur Aranburu, Gonzalo Albiñana e Imanol Ituño: «Un espectáculo itinerante por la Ferrería en una noche llena de magia y misterio. Quienes asistan serán partícipes y participantes de hechos asombrosos. Un aparente mentalista adivinará lo que piensan, aún privado de su visión. En la oscuridad de la ferrería, todas las personas asistentes serán capaces de hacerse magia a sí mismas. Por si eso fuera poco, La Chica Chicle adivinará y hará realidad las posturas imposibles que las personas espectadoras imaginen, y el Hombre Sombra hará desaparecer por arte de birlibirloque el miedo entre sus manos, encerrado en una sólida jaula de acero».

De viaje a Balmaseda, el 18 de abril en La Encartada Fabrika-Museo tendrá lugar el espectáculo interactivo '¿Verdad o mentira?' a cargo de Garutik; se trata de una historia contada a través de varios personajes «que nos llevará a tiempos pasados en los que las máquinas de la fábrica guardaban secretos que tal vez hoy logremos desentrañar». El 9 de mayo, el Castillo de Muñatones en Muskiz será escenario de la sesión feminista de bertsos 'Ez da kasualitatea', organizada por Lanku y que presentará a varias mujeres representantes de esta disciplina que improvisarán sobre una base de guitarra, violín y saxo.

De regreso al Arrantzaleen Museoa de Bermeo, el 23 de mayo Tartean propondrá la obra 'Ai gure juaneteak!' Se trata de un texto de Patxo Telleria que reinterpreta las letras de algunas canciones de Mikel Laboa desde un punto de vista actual. Cuenta con la participación de Adrián García de los Ojos al piano y de Maider López a la viola y está dirigida por Jokin Oregi. Las dos últimas citas tendrá lugar en el Arkeologia Museoa de Bilbao; además de la citada propuesta de Mikel Santiago, el 6 de junio Garazi Etxaburu y la compañía Osa+Mujika ofrecerán dos piezas de danza tras las que el público podrá participar en un coloquio con los artistas.