Algunos de los protagonistas del festival, acompañados por la diputada de Euskera, Cultura y Deporte, Leixuri Arrizabalaga, y la coordinadora, Marta Urcelay. Yvonne Iturgaiz

El festival de artes escénicas MusEkintza propone doce espectáculos gratis en museos de Bizkaia

Teatro, danza, humor, shows interactivos... ocuparán a lo largo de todo el año escenarios emblemáticos de Bilbao, Bermeo, Gernika, Kortezubi, Bakio, Balmaseda y Muskiz

Isabel Ibáñez

Isabel Ibáñez

Miércoles, 3 de septiembre 2025, 12:57

El año pasado, muchas personas se quedaron en lista de espera para asistir al espectáculo ideado por Mikel Santiago y adaptado al escenario del Museo ... Arqueológico de Bilbao, así que el festival de artes escénicas MusEkintza Jaialdia ha decidido recuperarlo en su quinta edición. Será en el mismo escenario y el 20 de junio de 2026 donde el escritor, que ejercerá de anfitrión y estará acompañado por tres actores, propondrá un juego para descubrir al culpable de un asesinato. Este show se presenta como colofón de una programación que se extiende a lo largo de todo el año por diversos museos y enclaves emblemáticos de Bizkaia.

