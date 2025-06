Embajadores del teatro vasco

Al tercer acto de los Max llegan 33 montajes de los 486 que han participado en la XXVIII edición de los premios que otorga la ... Fundación SGAE. Cuatro de ellos tienen sello vasco y suman seis opciones de conseguir las codiciadas manzanas, que dan prestigio y pueden alargar la vida de un espectáculo. Pamplona es hoy la capital de las artes escénicas, aunque Televisión Española vuelve a ningunear la gala y la emitirá en diferido por La 2 (23.30 horas); algo impensable con los Goya y que tampoco hace con los Talía que entrega la Academia de las Artes Escénicas, con solo tres ediciones. Para conocer el desenlace en tiempo real hay que verla por RTVE Play (21.00 horas).

Tanttaka y Aitziber Garmendia 'Del color de la leche' Un gran personaje para una actriz todoterreno

La escritora británica Nell Leyshon había recibido varias propuestas para adaptar al teatro su exitosa novela 'Del color de la leche' pero no se decidió hasta que le llegó la de Tanttaka, una compañía en la que aprecia «una sensibilidad muy parecida» a la de su literatura. A ellos les enamoró la historia, ambientada en la Inglaterra rural de 1830, «y el maravilloso personaje protagonista». Fernando Bernués y Mireia Gabilondo tenían claro que esta joven «positiva, honesta, sincera hasta la obscenidad y hasta lo inconveniente» que consigue aprender a leer y escribir tenía el rostro y la voz de Aitziber Garmendia.

Acertaron. La actriz guipuzcoana es la única que ha sido candidata a los dos premios de referencia en teatro con distintos papeles: a los Talía llegó con 'Sabes que las flores de plástico nunca han vivido, ¿verdad?', otra producción de Tanttaka. Competía nada menos que con Aitana Sánchez-Gijón -que se llevó el premio- y Toni Acosta. «Disfruté muchísimo», cuenta. «Sentía un poco de vértigo hasta que me dije: llevas más de 20 años trabajando sobre los escenarios, estate tranquila y disfruta del momento». Empezó a los 18 y no ha tenido tiempo de contar las funciones que ha estrenado. «Algún año he estado con cuatro o cinco montajes a la vez, en euskera y castellano. ¡Diez textos en la cabeza! Se coge una carrerilla...».

Tiene una notable vis cómica que muestra también en cine y televisión. Pero la protagonista de 'Del color de la leche', «que pasa de la ternura a lo más crudo en cuestión de segundos», exige un registro dramático. «Es la función que más he disfrutado en toda mi carrera. Una historia tremendamente dura: cuando no está bajo el yugo de su padre en la granja, está bajo el yugo del vicario o del hijo del vicario», describe. Si gana será su primer Max, mientras que Tanttaka ya tiene cuatro. Aunque lo que de verdad quieren es tener más oportunidades de actuar: se enteraron de que 'Del color de la leche' optaba al premio más importante, el de mejor espectáculo teatral, cuando la gira estaba a punto de terminar.

Marie de Jongh e Ikerne Giménez 'Mr. Bo' Teatro familiar que rompe moldes con su estética

La compañía bilbaína Marie de Jongh sabe hablar sin palabras y conquistar a los espectadores más pequeños -tiene un Max por 'Amour' y el Premio Nacional de Teatro Infantil y Familiar- pero con 'Mr. Bo' ha roto moldes. Las máscaras con las que empezaron a ensayar esta historia sobre el tirano que todos llevamos dentro no les convencían y probaron «una estética diferente, una mezcla entre los Teletubbies y el 'Ubú' de Alfred Jarry. Eso nos exigía llegar a los personajes de otra manera, desde lo absurdo, lo naif» explica el director, Jokin Oregi. «Encontramos un nuevo universo». 'Mr. Bo' ganó un premio en Igualada y «está haciendo muy buenas taquillas». Se dirige a niños más pequeños, «a partir de tres o cuatro años», un segmento para el que hay menos oferta. La música es de Adrián García de los Ojos y el vestuario de Ikerne Giménez e Inma Gómez, que optan a un Max.

Giménez, que también crea espacios escénicos, ya tiene tres Max y dirige la escenografía de la gala de esta noche. Su vestuario para 'Mr. Bo' compite con el de una obra de teatro clásico, 'La discreta enamorada', y el de 'Afanador', un espectáculo de danza que suma ocho candidaturas. En opinión de Oregi esto contribuye a «romper una barrera, esos pequeños guetos» en los que a veces se encierra el teatro infantil.

José Luis Raymond 'Un monstruo viene a verme' Un artista que huye de lo decorativo

José Luis Raymond es un veterano escenógrafo y artista plástico que inició su trayectoria en Getxo, donde fue cofundador de la Escuela de Teatro, completó su formación en Varsovia y Ámsterdam y lleva años en Madrid. Es profesor en la Resad y ha creado escenografías para el CDN y la Compañía Nacional de Teatro Clásico, entre otros muchos trabajos. Pero nunca ha roto el vínculo con Bilbao y suyos son los espacios escénicos de producciones del Arriaga como 'Madre coraje' y 'Festen', dirigidas por María Goiricelaya.

Huye de las escenografías «decorativas. A muchos directores les gustan las cosas narrativas. Que la cocina sea cocina, que la casa sea casa», dice. «Yo creo en algo más artístico. La escenografía es una síntesis de la imagen, de la creación». Aspira a ver sobre el escenario «una pieza única que pueda estar perfectamente en un museo», aunque los presupuestos se han reducido. «Ahora se trabaja mucho más con la esencia». Así se enfrentó junto a Laura Ordás a la adaptación de 'Un monstruo viene a verme' que puede brindarle su primer Max. De la novela de Patrick Ness y la película de Bayona recordamos la imagen del gigantesco árbol que cobra vida por las noches y acompaña a un niño en su doloroso proceso de crecimiento. La obra gira en torno a un árbol metálico «que en lugar de hojas tiene monitores de vídeo» donde se proyectan imágenes creadas por Álvaro Luna.

Kukai y Euskorleans Dixie Band 'Euskorleans' El cancionero vasco suena a Nueva Orleans

«Hay épocas en las que he sido más teclista, otras más de percusión, pero lo mío son los vientos». A Luis María Moreno le llaman Pirata desde niño. Siempre ha formado parte de él, al igual que la música. Toca ¡24 instrumentos! -su especialidad es el trombón- y no para. «He hecho televisión (con Buenafuente) teatro, circo...». Forma parte de la Euskorleans Dixie Band, que fusiona el cancionero vasco con el espíritu de las bandas sureñas de los años 20 y 30. «La gente se sorprende» al escuchar sus versiones de canciones de Mikel Laboa, Benito Lertxundi, Kortatu... y aún más con el espectáculo al que Kukai incorpora bailes tradicionales. Han actuado en eventos como la salida del Tour y estarán el 5 de julio en el Festival de Jazz de Getxo.