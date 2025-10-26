El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Logo Patrocinio
El destino abre el telón

Ver 7 fotos

El destino abre el telón

Inicio de la 74 temporada de la ABAO Bilbao Opera con la representación de 'La forza del destino', Giuseppe Verdi, en el Palacio Euskalduna

Tomás Ondarra

Tomás Ondarra

Domingo, 26 de octubre 2025, 07:10

Comenta

Ayer, coincidiendo con el Día Mundial de la Ópera, dio comienzo la 74ª temporada de ABAO Bilbao Ópera en el Palacio Euskalduna, con una espectacular puesta en escena de 'La forza del destino', de Giuseppe Verdi, patrocinada por la Fundación BBVA. Este drama, fiel reflejo del espíritu indómito del Romanticismo, combina escenas de profundo lirismo y refinada elegancia con momentos de humor y sátira, mientras la genialidad de Verdi transforma una trama compleja en una auténtica obra maestra. Bajo la dirección escénica de Ignacio García, el reparto está encabezado por Carmen Solís, Angelo Villari, Juan Jesús Rodríguez y Ketevan Kemoklidze, con la dirección musical de Lorenzo Passerini, que regresa a Bilbao tras el éxito de su debut en ABAO en 2023 al frente de la Euskadiko Orkestra.

Juan Carlos Matellanes, presidente de la ABAO, recibió a los invitados entre los que se encontraban, Ibone Bengoetxea, vicelehendakari y consejera de Cultura del Gobierno vasco; Juan Mari Aburto, alcalde de Bilbao; Ana Otadui, presidenta de las Juntas Generales Bizkaia; Leixuri Arrizabalaga, diputada foral de Cultura; Begoña de Ibarra, directora de Cultura de la Diputación; Carlos García Buendía, subdelegado del Gobierno; Ainara Saez, directora de Cultura y Política Lingüística del Gobierno vasco; Juan José Etxeberria, rector de Universidad de Deusto; Gonzalo Olabarria, concejal de Cultura del Ayuntamiento de Bilbao; Rafael Pardo, director de la Fundación BBVA; Laura Poderoso, subdirectora de la Fundación BBVA; Marta Alonso, directora Territorial Norte de BBVA; Susana Rodríguez Vidarte, consejera del BBVA; José María Mato, director General del Centro de Investigación Cooperativa en Biociencias (CIC bioGUNE); Eneko Andueza, secretario general del PSOE-EE; Santiago de Ybarra, presidente de honor de Vocento; Mercedes Baptista, Enrique Portocarrero y Roberto Ugarte, director de Euskadiko Orkestra.

A la cita operística también acudieron, Oscar Villasante, director de EL CORREO, Marta Mateos, Leyre Madariaga, Margarita Uria; Nieves Martínez de Antuñana, Carlos Errasti, Juan Diego, Maite Alonso, Javier Font, Asís Canales, Guillermo Ibáñez, María Ángeles Mata, Daniel Solana, director General de Basquetour; Cristina Bañales, Vicente Reyes, Maite Lozano, Cristina y Ana Larrabeiti, Txema Villate, María Luisa Molina, Miriam Márquez, Jesús Sánchez, Miren Lauzirika, Markel Elordui, Rosa María Hormaetxe, Iñaki Solaun, Martín Errasti, Arrate Echeverria, Itziar Martínez, Eugene Beal, Ana Trueba, Begoña Atxalandabaso y Ricardo Vico.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La Ertzaintza extrema el control sobre un asesino en serie que vive en Euskadi tras salir de prisión
  2. 2

    «Si hubiesen hecho caso a mis denuncias se habría evitado sufrimiento a muchas familias por Bernedo»
  3. 3 Angustia en el ascensor del metro en Santutxu: 14 personas encerradas casi una hora a oscuras
  4. 4 La Lotería Nacional de hoy sábado 25 de octubre riega de millones una de las provincias más pobres de España: comprobar resultados online
  5. 5 Detenido por quemar cinco contenedores, un vehículo y la persiana de una lonja en el Casco Viejo
  6. 6

    El conductor de un coche insulta y escupe a un chófer de Bizkabus en Barakaldo
  7. 7

    Christiania, la comuna hippie de Copenhague
  8. 8 Brutal enfrentamiento entre Pablo Iglesias y Jesús Cintora: «Una cosa es ser moderador y otra dictador»
  9. 9 Elena Monje, farmacéutica: «Sacar la pierna de la sábana mientras duermes tiene su explicación científica»
  10. 10

    Un Athletic penoso cae con justicia ante el Getafe

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo El destino abre el telón