El destino abre el telón Inicio de la 74 temporada de la ABAO Bilbao Opera con la representación de 'La forza del destino', Giuseppe Verdi, en el Palacio Euskalduna

Tomás Ondarra Domingo, 26 de octubre 2025, 07:10 | Actualizado 07:15h. Comenta Compartir

Ayer, coincidiendo con el Día Mundial de la Ópera, dio comienzo la 74ª temporada de ABAO Bilbao Ópera en el Palacio Euskalduna, con una espectacular puesta en escena de 'La forza del destino', de Giuseppe Verdi, patrocinada por la Fundación BBVA. Este drama, fiel reflejo del espíritu indómito del Romanticismo, combina escenas de profundo lirismo y refinada elegancia con momentos de humor y sátira, mientras la genialidad de Verdi transforma una trama compleja en una auténtica obra maestra. Bajo la dirección escénica de Ignacio García, el reparto está encabezado por Carmen Solís, Angelo Villari, Juan Jesús Rodríguez y Ketevan Kemoklidze, con la dirección musical de Lorenzo Passerini, que regresa a Bilbao tras el éxito de su debut en ABAO en 2023 al frente de la Euskadiko Orkestra.

Juan Carlos Matellanes, presidente de la ABAO, recibió a los invitados entre los que se encontraban, Ibone Bengoetxea, vicelehendakari y consejera de Cultura del Gobierno vasco; Juan Mari Aburto, alcalde de Bilbao; Ana Otadui, presidenta de las Juntas Generales Bizkaia; Leixuri Arrizabalaga, diputada foral de Cultura; Begoña de Ibarra, directora de Cultura de la Diputación; Carlos García Buendía, subdelegado del Gobierno; Ainara Saez, directora de Cultura y Política Lingüística del Gobierno vasco; Juan José Etxeberria, rector de Universidad de Deusto; Gonzalo Olabarria, concejal de Cultura del Ayuntamiento de Bilbao; Rafael Pardo, director de la Fundación BBVA; Laura Poderoso, subdirectora de la Fundación BBVA; Marta Alonso, directora Territorial Norte de BBVA; Susana Rodríguez Vidarte, consejera del BBVA; José María Mato, director General del Centro de Investigación Cooperativa en Biociencias (CIC bioGUNE); Eneko Andueza, secretario general del PSOE-EE; Santiago de Ybarra, presidente de honor de Vocento; Mercedes Baptista, Enrique Portocarrero y Roberto Ugarte, director de Euskadiko Orkestra.

A la cita operística también acudieron, Oscar Villasante, director de EL CORREO, Marta Mateos, Leyre Madariaga, Margarita Uria; Nieves Martínez de Antuñana, Carlos Errasti, Juan Diego, Maite Alonso, Javier Font, Asís Canales, Guillermo Ibáñez, María Ángeles Mata, Daniel Solana, director General de Basquetour; Cristina Bañales, Vicente Reyes, Maite Lozano, Cristina y Ana Larrabeiti, Txema Villate, María Luisa Molina, Miriam Márquez, Jesús Sánchez, Miren Lauzirika, Markel Elordui, Rosa María Hormaetxe, Iñaki Solaun, Martín Errasti, Arrate Echeverria, Itziar Martínez, Eugene Beal, Ana Trueba, Begoña Atxalandabaso y Ricardo Vico.

