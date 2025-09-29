Anabel Alonso aparca su vis cómica para sufrir en el Arriaga como 'La mujer rota' de Beauvoir: «Ha vivido para todos menos para ella»

Bien conocida por sus papeles cómicos, la actriz Anabel Alonso (Barakaldo, 1964) aparcará por un momento su vis cómica para dar vida a 'La mujer ... rota', de Simone de Beauvoir, «un personaje cargado de conflicto y emoción, una mujer que lo ha entregado todo y ha perdido el vínculo con su propia identidad, alguien que ha vivido para todos menos para ella», según la directora, dramaturga y actriz Heidi Steinhardt (Buenos Aires, 1977). La obra se estrenará en Bilbao, en el escenario del Teatro Arriaga, el 1 y 2 de octubre, antes de pasar por Vitoria y Madrid. «Un clásico del feminismo escrito en los 60 que sigue de plena actualidad y protagonizado por una mujer pero que aborda temas que trascienden el género», advierte la directora. La obra se centra en realidad en uno de los tres relatos que aparecen en 'La mujer rota', 'Monólogo', por ser el único de ellos escrito en formato teatral (los otros son 'La mujer rota' y 'La edad de la discreción').

Steinhardt, esposa de Alonso -con la que comparte un hijo de 5 años-, explica que la protagonista «está pasando una noche en la que está rumiando todo el tiempo, muy conectada con su dolor, con su furia. A partir de unas pérdidas radicales que ha tenido en la vida y que sin duda marcan un punto de inflexión en su vida o no vida. Está ahí encerrada en una especie de autoexilio donde vive sola. Y tiene intenciones de reconquistar antiguos amores, pero lo que viene de afuera es el silencio, la nada. No hay respuesta satisfactoria frente a esa necesidad que tiene. Y lo que se propone al principio, mujer que pierde un amor e intenta reconquistarlo, se transforma en una obra muy dura, con un dolor más visceral y radical. Y empezamos a entender por qué esa mujer está en ese estado de ira sin filtro, diciendo cualquier cosa que se le ocurra, lo cual por momentos es gracioso. Pero habitando su propia tragedia, todo el tiempo».

Ampliar Heidi Steinhardt y Anabel Alonso. Promocional

No existe constancia de que esta pieza teatral se haya representado alguna vez, advirtieron este lunes sus responsables en la presentación de la obra. El proceso de obtención de derechos para poder representarla ha sido complejo, y no estaba permitido hacer cambios al margen de algunas adaptaciones necesarias para hacer «menos parisina la trama», explica la directora, que asegura que es el «material más difícil que he dirigido».Un texto, además, que en el original va sin signos de puntuación, «aunque haya que ponerlos para que la actriz pueda estudiar el texto y no se quede roja sin respiración, pero es interesante porque acentúa la idea de una verborrea sin fin».

El 'Monólogo es el que ha debido interiorizar Anabel Alonso, quien reconoce haber sufrido bastante con este papel, no solo por la interpretación en sí de un drama, sino por lo difícil de memorizar un texto de estas características: «Porque es que es complicado. Fíjate, hay una parte que se llama, lo llamamos el limbo, que es cuando entra ella en unos terrenos más profundos de su dolor. A ver, que llegas y llegas bien. Pero para mí, fíjate, me resulta más complicado todo lo anterior. Esa tormenta de pensamientos desordenados, caóticos, que van y vienen entre la rabia, la furia, la verborrea. Toda esa parte, y te estoy hablando de una gran parte de la función, a mí me resulta muy complicado. Tienes que mantener mucho la energía, la atención y que el público no se pierda en esa maraña de palabras que ella dice. Hay más de la mitad de la obra que tengo que tener al público enganchado, y es difícil, porque el texto para eso es complejo».

Texto endiablado

Alonso ha debido aparcar por un momento su vena cómica para abordar este personaje, aunque reconoce que hacer llorar es más fácil que hacer reír: «Incluso como espectadora, me cuesta mucho menos llorar que reír. Yo veo a un perrito mojado en una carretera y ya lloro. Y es un hecho que en los premios no está tan valorado hacer reír. Pero aquí vamos a tener drama. Vamos a tener a esa mujer sola en Nochevieja, en su casa, mientras oye la algarabía de fondo...«.

Cataloga Alonso el monólogo de «texto endiablado, porque es una tormenta de pensamientos infernal que va y viene, parece que acaba un tema, pero lo retoma, es un caos mental. Entonces digamos que hay esa tormenta de pensamientos, intrusivos en muchos casos, y luego un oasis y una llamada. Ha sido un reto tremendo este texto, un ritmo trepidante, verbal, físico y emocional. Una especie de crossfit interpretativo».

La idea de escoger 'La mujer rota' fue de Steinhardt: «A los 18 años lo leí por primera vez, conozco mucho la obra de Beauvoir y siempre me ha atraído. Y cuando leí ese texto a mis 18 años dije que algún día querría hacerlo cuando ni siquiera pensaba en dirigir. Pasaron los años, es un desafío en el que no cualquiera se quiere meter y aquí tenemos a la actriz». No es la primera vez que Steinhardt dirige a la que hoy es su mujer: «Nos conocimos trabajando y hemos coincidido en tres proyectos -recuerda Alonso- Ella vino en 2012 a dirigir un oficio que se llamaba 'Lastres', ahí nos conocimos y de esa admiración surgió el amor».

La maternidad ha acercado aún más a Anabel Alonso a su protagonista, una mujer que ha dedicado su vida «a cuidar de todos menos de ella misma». «Yo ya he sido cuidadora, como hija única de mis padres, que murieron mayores, y ahí yo me volví madre de mis padres. Porque siempre se nos decía que las mujeres son las que cuidan a los padres, a los hijos, la pareja... Pero resulta que Muriel, la protagonista, ha sido madre de dos hijos y ahora no tiene a ninguno, por cuestiones que no voy a destripar. Y desde mi experiencia artística me puedo poner en el pellejo de una asesina o lo que sea, pero ser madre te da muchos más agarraderos para poder acercarte e imaginar lo que tiene que ser no estar con tu hijo».