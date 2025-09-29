El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Anabel Alonso, como 'La mujer rota'. Promocional

Anabel Alonso aparca su vis cómica para sufrir en el Arriaga como 'La mujer rota' de Beauvoir: «Ha vivido para todos menos para ella»

La obra, un monólogo dirigido por Heidi Steinhardt, llegará al teatro bilbaíno el 1 y 2 de octubre para su estreno absoluto

Isabel Ibáñez

Isabel Ibáñez

Lunes, 29 de septiembre 2025, 14:39

Bien conocida por sus papeles cómicos, la actriz Anabel Alonso (Barakaldo, 1964) aparcará por un momento su vis cómica para dar vida a 'La mujer ... rota', de Simone de Beauvoir, «un personaje cargado de conflicto y emoción, una mujer que lo ha entregado todo y ha perdido el vínculo con su propia identidad, alguien que ha vivido para todos menos para ella», según la directora, dramaturga y actriz Heidi Steinhardt (Buenos Aires, 1977). La obra se estrenará en Bilbao, en el escenario del Teatro Arriaga, el 1 y 2 de octubre, antes de pasar por Vitoria y Madrid. «Un clásico del feminismo escrito en los 60 que sigue de plena actualidad y protagonizado por una mujer pero que aborda temas que trascienden el género», advierte la directora. La obra se centra en realidad en uno de los tres relatos que aparecen en 'La mujer rota', 'Monólogo', por ser el único de ellos escrito en formato teatral (los otros son 'La mujer rota' y 'La edad de la discreción').

