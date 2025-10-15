El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Urgente Muere un niño de cinco años en Bermeo al caer por un balcón
'¿Te imaginas?' y 'Más claro, agua', dos de las cuatro piezas de microrelato que se podrán ver en el Bilborock EC

El «agua» sube al escenario en Bilborock con un ciclo de microteatro

'Agua que sana', impulsado por la Fundación Anesvad, reúne cuatro piezas breves creadas por compañías de España y África que reflexionan sobre la falta de acceso al agua potable

Ekaitz Vargas

Ekaitz Vargas

Miércoles, 15 de octubre 2025, 17:10

Comenta

El agua no solo calma la sed, también cura, sostiene la vida y revela las desigualdades del mundo. Esa es la idea que inspira 'Agua ... que sana', el ciclo teatral que esta semana convierte la sala Bilborock de Bilbao en un espacio de reflexión y encuentro entre culturas. Del jueves 16 al sábado 18 de octubre, el público podrá disfrutar de cuatro obras breves que abordan el derecho al agua desde distintas perspectivas y géneros, dentro del proyecto 'Microteatro por los demás', impulsado por la Fundación Anesvad y Microteatro por Dinero.

