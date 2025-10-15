El «agua» sube al escenario en Bilborock con un ciclo de microteatro

El agua no solo calma la sed, también cura, sostiene la vida y revela las desigualdades del mundo. Esa es la idea que inspira 'Agua ... que sana', el ciclo teatral que esta semana convierte la sala Bilborock de Bilbao en un espacio de reflexión y encuentro entre culturas. Del jueves 16 al sábado 18 de octubre, el público podrá disfrutar de cuatro obras breves que abordan el derecho al agua desde distintas perspectivas y géneros, dentro del proyecto 'Microteatro por los demás', impulsado por la Fundación Anesvad y Microteatro por Dinero.

Cada pieza, de apenas 15 minutos, condensa una mirada sobre cómo la falta de agua afecta a la salud, la dignidad y el futuro de millones de personas. «A través de piezas representadas en salas pequeñas para grupos reducidos, esta propuesta busca interpelar al espectador desde la cercanía, la emoción y la reflexión», explica María González, del Departamento de Comunicación y Educación de Fundación Anesvad. «Hablar del agua es hablar de salud, de desigualdad, de cuidados, y también de esperanza», añade.

El ciclo, que en Madrid reunió doce obras entre el 30 de septiembre y el 12 de octubre, viaja ahora a Bilbao con una selección de títulos que combinan la crítica social con la imaginación escénica. Entre ellos, 'El juego del agua', de Pedro Cambas y Adolfo Oliveira, plantea una comedia sobre un «criptobro» que deberá luchar por su supervivencia; mientras que '¿Te imaginas?', de Roberto Moralo, transporta al espectador al año 2357, donde dos exploradoras buscan un elemento capaz de salvar su raza. Las otras dos piezas 'Un día vi una vaca' y 'Más claro agua', completan un recorrido entre lo simbólico y lo cotidiano, con la mirada puesta en un bien tan esencial como frágil.

Más allá de la propuesta artística, 'Agua que sana' refuerza el compromiso de Anesvad con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en especial con el ODS 6 (Agua limpia y saneamiento), y con su labor de defensa del derecho a la salud en África subsahariana, donde trabaja en países como Togo, Ghana o Costa de Marfil para erradicar las enfermedades tropicales desatendidas de la piel.

Las funciones tendrán lugar en Bilborock (Muelle de la Merced, 1), de jueves a sábado (16, 17 y 18 de octubre), de 19:00 a 20:00 horas. Las entradas, a 15 euros (incluyen el ciclo completo de cuatro obras), pueden adquirirse en taquilla.microteatro.es/bilbao o en www.microteatro.es.