Un rover de la NASA halla posibles indicios de vida antigua en Marte

Una muestra obtenida por el rover Perseverance de la NASA, de una roca formada hace miles de millones de años a partir de sedimentos en ... el fondo de lo que pudo ser un lago, contiene posibles rastros de vida microbiana antigua en Marte, según aseguró ayer un equipo de científicos de la agencia espacial estadounidense en la presentación de su investigación.

El descubrimiento, detallado en un artículo publicado ayer en 'Nature', representa una de las mejores evidencias hasta la fecha sobre la posibilidad de que el planeta rojo albergó vida en un pasado muy remoto.

Desde que aterrizó en la superficie marciana en 2021, el rover de seis ruedas Perseverance ha estado explorando el Cráter Jezero, una zona en el hemisferio norte del planeta que en el pasado estuvo inundada de agua y albergaba una antigua cuenca lacustre, en busca de señales de vida antigua. El vehículo robotizado ha recolectado muestras de roca y material suelto, que ha analizado con los diversos instrumentos que lleva integrados. El rover obtuvo la muestra recién descrita en la formación rocosa Bright Angel.

Joel Hurowitz, científico planetario de la Universidad de Stony Brook (Nueva York), y primer firmante del estudio recién publicado, dijo que se detectó una «potencial biofirma», es decir, indicios geoquímicos de posible origen biológico en la muestra, extraída de las rocas sedimentarias de miles de millones de años que componen la formación. Son dos minerales, vivianita y greigita, que parecen haberse formado como resultado de reacciones químicas entre el barro de la formación Bright Angel y materia orgánica. «Estas reacciones parecen haber ocurrido poco después de que el barro se depositara en el fondo del lago. En la Tierra, reacciones como estas, que combinan materia orgánica y compuestos químicos para formar nuevos minerales como la vivianita y la greigita, son a menudo causadas por la actividad microbiana», dijo Hurowitz. «Los microbios consumen la materia orgánica en estos entornos y producen estos minerales como un subproducto de su metabolismo», agregó.

En todo caso, el científico aclaró que los minerales detectados en la muestra también pueden formarse mediante procesos no biológicos. «Existen procesos químicos que pueden causar reacciones similares en ausencia de biología, y no podemos descartar completamente esos procesos solo con los datos del rover», afirmó. Sería preciso traer las muestras a la Tierra para su estudio.