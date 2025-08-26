'Resistiré', el himno del Dúo Dinámico contra el coronavirus «A Manolo, cuando en 2007 tuvo un cáncer tremendo del que se salvó por los pelos, se la cantaban las enfermeras y los médicos en el hospital», relata su compañero

T. Nieva Martes, 26 de agosto 2025, 14:52 | Actualizado 14:58h. Comenta Compartir

'Resistiré' del Dúo Dinámico se convirtió en el himno oficioso del confinamiento. Mientras aumentaban sus reproducciones, crecía también el número de versiones que inundaban las redes. Como la que protagonizaron cincuenta músicos, como David Bisbal, Melendi, Manuel Carrasco, Rozalén, Vanesa Martín o Álvaro Soler, en beneficio de Cáritas.

Los dos componentes del Dúo Dinámico, Manolo de la Calva y Ramón Arcusa, tuvieron además el gesto solidario de ceder a la Comunidad de Madrid los derechos para anuncios publicitarios de la canción. «Su letra es, palabra tras palabra, lo que se siente en la lucha por la vida», corroboró De la Calva, que decidió componerla después de escuchar una entrevista al escritor Camilo José Cela en la que el Nobel pronunció la frase «el que resiste... gana».

Desde su confinamiento, Manolo de la Calva mostró su orgullo «por haber aportado un poco de esperanza a tantas personas con esta canción». «'Resistiré' la ha escogido el público, que ha hecho de ella un himno porque dice lo que la gente piensa y siente al escucharla», explicaba. Y no era la primera vez que este tema se ajusta a las desgracias de toda una sociedad: «Ya sirvió en el año 2001 para la recesión económica en Argentina (el 'corralito').

Allí fue como aquí, el vehículo que hacía que la gente se sintiera mejor». Su compañero inseparable, Ramón Arcusa, desveló que 'Resistiré' también había sido un potente bálsamo en situaciones personales. «A Manolo, cuando en 2007 tuvo un cáncer tremendo del que se salvó por los pelos, se la cantaban las enfermeras y los médicos en el hospital. ¿Qué haríamos sin música? Los músicos son imprescindibles en una sociedad que encuentra en las canciones el desahogo a sus situaciones particulares», reivindica Ramón.

En aquellos días, Rozalén, presente también en un vídeo que lanzó el programa 'Late Motiv', modificó la letra para adaptarla aún más a esos tiempos e introducir un toque de humor. «Resistiré este confinamiento / y no saldré para no contagiar y no joder / y aunque la puerta me mire y me tiente / soportaré este confinamiento con mi rollo de papel», cantaban artistas como Edurne, Vega, Coque Malla, Muchachito e Ismael Serrano.