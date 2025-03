Generosidad en el superior

Habría que retroceder muchas décadas atrás para encontrarnos con una voz similar a la que posee el barítono Amartuvshin Enkhbat. No nos referimos estrictamente al ... aspecto de la técnica vocal ni a su línea de canto porque, en este sentido, en Bilbao se ha escuchado a Piero Cappuccilli a Leo Nucci a Tito Gobbi o a Giuseppe Tadei como grandes intérpretes. Nos referimos a la calidad vocal, al volumen, a la potencia e igualdad cromática de una voz poco común que no palidece y se muestra en todo momento con la bravura y la brillantez intactas tras una hora de canto interpretando las arias más exigentes del repertorio verdiano y verista.

El repaso a esas arias que nos deparó con su amplio fiato y poderío vocal no es algo normal. No fue normal el sentimiento y la añoranza paterna que nos mostró en el aria 'Di Provenza il mar' de La Travaiata. Así mismo habría que recurrir a una grabación de Corneil Mac Neil para hallar esa hermosa nota aguda de la segunda propina del aria 'O del Verd'anni miei' de la ópera Ernani. No le importó el estar más de una hora cantando con gran generosidad y sin apenas descanso tantas arias conocidas y tan complicadas.

Naturalmente no faltó el 'Cortigiani' de Rigoletto, su ópera estrella que nos cantó como su primera propina y en la que además de cantar dio vida al bufón. Esa generosidad fue la nota dominante de un artista que ya es reconocido como un grande de la lírica y al que le hubieran bastado dos o tres arias para salir a hombros como un torero y que en un recital de canto se premia con todo el público en pie como en esta ocasión. El gran barítono mongol estuvo acompañado por otro gran artista como fue el pianista Stefano Salvatori, siempre atento, absolutamente al servicio del cantante y quien nos ofreció el intermezzo de Cavallería Rusticana de Mascagni con hondura y delicadeza. Un recital que guardaremos en la memoria por la abundancia y la gran calidad vocal de un cantante superior.

Recital de Canto. Solistas: Amartuvshin Enkhbat (Bar); Stefano Salvatori (piano). Arias de Verdi. Bilbao 29-III-25.