Lobo Altuna
Pello Reparaz | Líder de Zetak

«Voy a necesitar meses de terapia para estabilizarme, porque esto es una locura»

Hoy a las 10 sale a la venta la segunda fecha de 'Mitoaroa III' en San Mamés, tras haber vendido todo el estadio en tres horas

Isabel Ibáñez

Isabel Ibáñez

Jueves, 11 de septiembre 2025, 00:50

Sin recuperarse aún del agotamiento que han supuesto las tres citas del espectáculo integral 'Mitoaroa II' en la plaza de Illumbe en San Sebastián, Pello ... Reparaz (Arbizu, Navarra, 1990), líder de Zetak, lidiaba ayer con la presión de haberse marcado tres hitos en uno: ser el primer proyecto íntegramente en euskera que llena un gran estadio como San Mamés, vender las más de 40.000 localidades en tiempo récord (tres horas), y poner en marcha una segunda fecha en el mismo sitio. Después de colgar el 'sold out' del 20 de junio de 2026, hoy a las 10 empieza a vender entradas para la segunda cita, el 19.

