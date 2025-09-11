«Pagamos 100 euros por un show de fuera, no de aquí»

- ¿Puede compartir cómo creará un macroespectáculo integral como 'Mitoaroa III?

- Hay unas canciones en base a las que se articula el show, y ... aún no sé cuáles serán las de Bilbao, pero no habrá otro disco entre medio. Lo primero es escribir un documento de página y media donde desgrano el guion, la narrativa, en unos siete capítulos. El de San Mamés ya lo tengo. Luego lo comparto con Isabel del Moral, una chica de Granada afincada en Bilbao indispensable para entender 'Mitoaroa', sin ella no existiría; comenzó siendo la que diseñaba las luces en Zetak, también en el grupo anterior, Vendetta, y nos compenetramos muy bien. Con ella, esa página y media se convierte en unas 25.

- Y a partir de ahí crece...

- La cosa se extiende a documentos paralelos con descripciones de personajes, guiones, los discursos de los actores, los míos... Y una vez que tenemos todos, se suben a una carpeta de 'drive' y se comparten con los jefes de departamento, vestuario, cine y arte, producción... Y empiezan las reuniones colectivas donde seguimos construyendo las cosas y abandonando otras, porque tenemos un presupuesto limitado.

- ¿Cuánto cuesta un show así?

- No puedo decirlo.

- ¿Sería imposible sin ayuda pública?

- El otro día iba por la calle, y una persona me paró y me dijo que había estado en el primer espectáculo y que iba al segundo. Y entendemos que si uno tiene una familia con dos hijos al final el presupuesto por ir a un concierto es muy importante. Y de base, tenemos que saber que una persona de aquí está dispuesta a pagar más de 100 euros por un proyecto de fuera, ahí tienes el historial de precios de conciertos internacionales, pero no por uno de aquí. No es el caso de toda la gente, pero es la triste realidad. Entonces, esto nos obliga a poner entradas de precios asequibles para el show que hacemos. Y encima, un concierto internacional se lleva por cien ciudades, mientras que el nuestro va solo a una. Miramos hasta el último centavo, y tenemos la condición de que debemos recibir sueldos dignos. Así que sin la ayuda de la Diputación es muy probable que esto no hubiera salido adelante.