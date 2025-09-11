El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Pello Reparaz. Lobo Altuna
Pello Reparaz | Líder de Zetak

«Pagamos 100 euros por un show de fuera, no de aquí»

Isabel Ibáñez

Isabel Ibáñez

Jueves, 11 de septiembre 2025, 00:01

- ¿Puede compartir cómo creará un macroespectáculo integral como 'Mitoaroa III?

- Hay unas canciones en base a las que se articula el show, y ... aún no sé cuáles serán las de Bilbao, pero no habrá otro disco entre medio. Lo primero es escribir un documento de página y media donde desgrano el guion, la narrativa, en unos siete capítulos. El de San Mamés ya lo tengo. Luego lo comparto con Isabel del Moral, una chica de Granada afincada en Bilbao indispensable para entender 'Mitoaroa', sin ella no existiría; comenzó siendo la que diseñaba las luces en Zetak, también en el grupo anterior, Vendetta, y nos compenetramos muy bien. Con ella, esa página y media se convierte en unas 25.

