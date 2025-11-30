El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Juanjo Corrales, director del Festival Internacional de Títeres de Bilbao. Jordi Alemany

Juanjo Corrales

«Necesitamos estabilidad presupuestaria para seguir con un festival de categoría»

A la cabeza del equipo de voluntarios que lo organiza, lamenta la falta de apoyo institucional a un certamen que atrae a más de 3.500 personas

Isabel Urrutia Cabrera

Isabel Urrutia Cabrera

Domingo, 30 de noviembre 2025, 23:31

Es el segundo certamen más antiguo de España de su especialidad, por detrás del que se organiza en Sevilla. «Ellos nacieron en 1981 y nosotros ... al año siguiente, igual que el de Tolosa», detalla Juanjo Corrales (Bilbao, 1963), director del Festival Internacional de Títeres de la capital vizcaína. Lleva nueve años al frente del equipo de voluntarios que lo organiza –«ninguno de nosotros cobra nada»– y no tiene intención de tirar la toalla. Al menos, si puede seguir trabajando al máximo nivel. En esta última edición han atraído a más de 3.500 personas, con 30 actividades repartidas por Bizkaia, la mayoría gratuitas, y se siente más que orgulloso. Sin embargo, hay una duda que le carcome. Sospecha que las instituciones no valoran su labor.

