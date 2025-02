El turbio dominio de Kanye West sobre sus parejas: Kim Kardashian, Bianca Censori, Amber Rose...

Juanma Mallo Martes, 4 de febrero 2025, 00:48 Comenta Compartir

«No hablar nunca y vestir lo que él quiere que ella vista». Esta es una de las reglas de comportamiento que Kanye West ha impuesto a su pareja, la arquitecta australiana Bianca Censori, sí esa mujer que muchos no conocían hasta que esta pasada madrugada posó desnuda en los momentos previos a la gala de los Grammys. Esta 'performance' ha provocado múltiples críticas, se dice incluso que ambos fueron expulsados del Crypto.com Arena de Los Ángeles, algo que no está confirmado, aunque a las personas que conocen la trayectoria de este pareja que comenzó su idilio en 2022 no les sorprende para nada. No es la primera vez que él, un rapero y productor de éxito, posa totalmente vestido -en ocasiones con ropa de diferentes oficios, como apicultor, e incluso con atuendos que le cubren por completo la cabeza- y ella con un minivestido que deja muy poco a la imaginación.

Es una muestra más, en suma, de la manera en la que West se relaciona con sus parejas, una turbia forma de dominar a las personas que tiene a su lado. Se ha generado incluso el debate de si no se trata de una manera de humillación. No solo le ha ocurrido con Censori, una creadora que trabajaba en Yeezy, la firma de ropa del rapero y productor. Hay muestras de este sometimiento con otras parejas, como Kim Kardashian.

Imágenes de West con su actual pareja Censori.

La celebrity lo reconoció en un podcast poco después de separarse de West. «Él tendría que tener a una mujer que apoya todos sus movimientos y viaja con él y lo hace todo con él, y yo no puedo. No puedo ni pensarlo. Quiero ser feliz», confesaba hace algo más de cuatro años, poco después de romper su matrimonio con el también empresario que, desde octubre de 2021, se hace llamar Ye. Juntos tuvieron cuatro hijos, cada uno con un nombre un poco más extraño -North, Saint, Chigado y Psalm, los dos últimos nacidos por gestación subrogada-, y una relación tormentosa.

West con Kardashian, en 2015, 2016 y 2018.

Un ejemplo se observó en el reality de las Kardashian, una especie de 'Gran Hermano' de este famoso clan. En un momento del programa, West le pide a su esposa, con la que se casó en Florencia, que tirase toda su ropa. Todo lo que poseía. A cambio, él le regaló dos burros llenos de prendas nuevas con el objetivo de que Kardashian variara su forma de vestir, su imagen. Es el dominio que ejerce este rapero sobre sus mujeres, una manera, pública, del sometimiento que padecen.

De hecho, con Censori, ha ocurrido algo similar. Se puede en las fotografías de sus indumentarias, que han virado a los bodys de color carne y el latex, e incluso ha cambiado su corte de pelo. También en las múltiples quejas públicas de Leo, el padre de la australiana. El portal TMZ, el más influyente de Estados Unidos, filtró un enorme enfado del progenitor. «El padre de Bianca, Leo, quiere sentarse con Kanye y preguntarle qué demonios está pensando cuando exhibe a Bianca como un vulgar trofeo desnudo». El 'Daily Mail' también se ha pronunciado sobre el asunto. «Leo sinceramente quiere sentar a Kanye para hacerle saber que está haciendo daño a su familia al convertir a su amada hija en un producto comercial de mala calidad. Ningún hombre debería animar a la mujer que ama a salir en público y presentarse así. Eso no es amor. Eso es control», contaba el diario sensacionalista británico.

Antes de Censori y Kardashian, West tuvo otras relaciones. Entre ellas, la modelo Amber Rose. Fueron pareja entre 2008 y 2010. Tampoco resultó un camino de rosas. «Me han ofrecido contratos de libros para hablar de él y cosas así. No quiero dinero de cosas así. No todo el dinero es bueno. No vivo mi vida así. Eso no me haría feliz. Incluso si alguien se mete conmigo, lo que ha hecho durante 10 años. Me ha acosado durante 10 años», afirmó en 2023. Ha ido más allá. «Él elegía algo y yo decía: 'Oh, Dios, eso no me gusta nada'. Y luego yo elegiré algo y él dirá: 'Nena, simplemente... no'. Yo soy más de rosa eléctrico y amarillo brillante. Y Kanye es más de desnudo y hueso. El hueso es su color favorito. Yo soy como, ¿de quién es el color favorito es el hueso? Yo no era su Barbie», confesó a la revista 'Elle'.

En el foco, ahora, está su relación con Censori. Esta pasada madrugada parecía que llevaba una indumentaria más acorde con una gala como los Grammy, con un chaquetón. Sin embargo, cuando llegó el momento de las fotografías, ella, la gran imagen de la marca de West, se despojó del abrigo para aparecer con esa prenda que deja ver su cuerpo desnudo en una gala que ha vuelto a poner en el ojo del huracán al rapero y productor.

Como ocurrió en 2009 en los premios MTV. Entonces, Taylor Swift estaba sobre el escenario. Tenía 20 años y había recibido el preio al mejor vídeo femenino del año. Se lo entregó Shakira. De repente, ruido, murmullo... Era West que desde primera fila subía a mostrar su desacuerdo con el galardón: «Estoy muy feliz por ti, te dejaré terminar pero… ¡Beyoncé tiene uno de los mejores vídeos de todos los tiempos! ¡Uno de los mejores vídeos de todos los tiempos!». Desde entonces, la polémica ha acompañado la relación entre ambos. Como ha ido de la mano en la vida de West.