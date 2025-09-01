Triángulo de Amor Bizarro, Los Punsetes o Merina Gris, entre otros, pasarán por los conciertos de KEXP en La Encarnación La reputada emisora de Seattle anuncia una primera tanda de 11 conciertos en el ciclo que se celebrará en el marco del BIME

Miguel Aizpuru Bilbao Lunes, 1 de septiembre 2025, 19:04 Comenta Compartir

Los conciertos de la emisora de Seattle KEXP son toda una institución en el circuito alternativo estadounidense y a nivel global para cualquier aficionado a la música que se precie. Por ellos han pasado bandas y artistas de la talla de Dinosaur Jr., Father John Misty, Arctic Monkeys, Grimes o The National.

El próximo mes de octubre KEXP aterriza por primera vez en España y lo hará en Bilbao, concretamente en la Iglesia de La Encarnación de Atxuri y de la mano del BIME, que se celebra del 28 al 31 de octubre. Según ha anunciado este lunes la emisora estadounidense, a lo largo de estos días desfilarán por el histórico templo nombres como Los Punsetes, Merina Gris, Triángulo de Amor Bizarro, Derby Motoreta's Burrito Kachimba o Alcalá Norte. Será, eso sí, a puerta cerrada, ya que el formato de este ciclo no admite público, al ser las actuaciones grabadas en directo en alta calidad. En cualquier caso, se emitirán los conciertos en las plataformas y redes de la emisora.

De esta manera, KEXP y BIME apuestan por una propuesta que definen como «vibrante mezcla» de sonidos indie, post-punk, experimentales y urbanos, a modo de retrato de «las escenas iberoamericanas actuales, donde tradición e innovación se entrelazan y donde artistas de España y de la diáspora comparten un mismo espacio».

Al detalle, la primera tanda de 11 confirmaciones anunciadas hoy la conforman Los Punsetes, Triángulo de Amor Bizarro, Derby Motoreta's Burrito Kachimba, Depresión Sonora, Merina Gris, Aiko el Grupo, Javiera Electra, Queralt Lahoz, Alcalá Norte, Rosario La Tremendita y Roy Borland.

Sobresale por tanto el post-punk que practican Alcalá Norte, Triángulo de Amor Bizarro o Depresión Sonora y, de momento, la única inclusión vasca es la de los guipuzcoanos Merina Gris, entre la electrónica, el pop y la experimentación. Más allá, destacan proyectos de carácter más personal y de fusión como el de la chilena Javiera Electra y su folk moderno, los sonidos urbanos de Queralt Lahoz, el flamenco-jazz de La Tremendita o los sonidos panameños de Roy Borland.

Veterana emisora

KEXP, fundada en Seattle en 1972 y centrada en sus primeros tiempos en el rock, se abrió en los 90 al grunge, que surgió precisamente en la ciudad estadounidense. La emisora lleva años explotando este modelo de conciertos en el estudio de la radio con gran éxito y rivalizando con Tiny Desk, el otro fenómeno de actuaciones de pequeño formato que arrasa en plataformas y redes.

La radio ha realizado en los últimos tiempos incursiones similares en México, Argentina o Islandia, y ahora da el salto a España en su objetivo de amplificar las escenas locales y estrechar lazos entre Estados Unidos y la música en español.

Temas

Música

Atxuri

Seattle

Bilbao

BIME

Música