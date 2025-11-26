Tres miembros de Hertzainak llevan a juicio a Elkar por los royalties Acusan a la discográfica de gestionar los derechos digitales de los últimos treinta años sin un contrato que los amparase

I.A. /T.N. Miércoles, 26 de noviembre 2025, 00:44 Comenta Compartir

Tres de los integrantes del grupo musical alavés Hertzainak han interpuesto una denuncia contra la discográfica Elkar por discrepancias en el pago de los royalties de sus canciones. En concreto, Josu Zabala, Luis Javier Saiz 'Txanpi' y Kike Sáenz, –el vocalista Gari no figura entre los demandantes–, han acusado ante los tribunales a la compañía por gestionar durante los últimos treinta años sus derechos digitales sin contar, según sostienen, con ningún contrato que los amparase.

Ayer por la mañana tuvo lugar el juicio por esta demanda en un juzgado de San Sebastián –donde tiene su sede la compañía discográfica– y, tras la comparecencia de ambas partes, el proceso quedó visto para sentencia. Ni los demandantes ni la compañía discográfica hicieron valoración alguna de un litigio que no había trascendido a la opinión pública hasta ahora, aunque se remonta tiempo atrás.

Los músicos reclaman la cantidad que Elkar habría recaudado en las últimas tres décadas bajo el concepto de derechos digitales, un cálculo que, de acuerdo con su versión, ascendería a una cifra que no ha trascendido, pero que sería «relevante». Tras la vista oral de ayer, será el juez quien deberá determinar si la discográfica debe abonar o no esa cantidad, y en caso afirmativo, cuánto debería ser. En la amplia discografía del grupo, solo uno de sus discos, 'Salda Badago' (1988), fue editado por Elkar.

Despedida

Entre los miembros de Hertzainak que han presentado la denuncia no figura Iñaki Garitaonaindia, 'Gari', vocalista y guitarra del grupo, y uno de los compositores de los temas de la formación junto a Josu Zabala. Tras la disolución del grupo, Gari retomó su carrera en solitario en 1993 y sus trabajos han sido editados por la discográfica Elkar.

Hertzainak comenzó su andadura a principios de los ochenta y se convirtió en uno de los grupos destacados de la escena del rock en euskera. La mezcla de sonidos punk, reggae y ska, con letras que recogían la situación social que se vivía en aquellos años, hizo del grupo uno de los más importantes del panorama musical vasco. Con tres miembros de su formación original, Gari, Josu Zabala y Txanpi, el grupo se despidió de los escenarios hace tres años con dos conciertos en el BEC y uno, el último, en Vitoria.

Temas

Hertzainak