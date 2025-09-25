El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Robert Smith, líder y único miembro original de la banda de rock alternativo The Cure Rolling Stone

The Cure, Massive Attack, Gorillaz y Addison Rae encabezan el Primavera Sound 2026

El festival barcelonés anuncia con un guiño olímpico su 24.ª edición, que reunirá a más de 150 artistas del 3 al 7 de junio en el Parc del Fòrum

Ekaitz Vargas

Jueves, 25 de septiembre 2025, 14:33

El Primavera Sound ha vuelto a agitar el calendario musical con el anuncio de su cartel para 2026. La cita, que celebrará su vigésimo cuarta ... edición del 3 al 7 de junio en el Parc del Fòrum de Barcelona, tendrá como cabezas de cartel a cuatro nombres de peso y muy distintos entre sí: los legendarios The Cure, que regresan con su aclamado 'Mixes of a Lost World'; los pioneros del trip hop Massive Attack, que debutan en el festival; la banda virtual de Damon Albarn Gorillaz; y la inesperada incorporación de la estrella nacida en TikTok Addison Rae, convertida en fenómeno pop con su gira estadounidense y su single 'Diet Pepsi'.

