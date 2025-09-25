The Cure, Massive Attack, Gorillaz y Addison Rae encabezan el Primavera Sound 2026

El Primavera Sound ha vuelto a agitar el calendario musical con el anuncio de su cartel para 2026. La cita, que celebrará su vigésimo cuarta ... edición del 3 al 7 de junio en el Parc del Fòrum de Barcelona, tendrá como cabezas de cartel a cuatro nombres de peso y muy distintos entre sí: los legendarios The Cure, que regresan con su aclamado 'Mixes of a Lost World'; los pioneros del trip hop Massive Attack, que debutan en el festival; la banda virtual de Damon Albarn Gorillaz; y la inesperada incorporación de la estrella nacida en TikTok Addison Rae, convertida en fenómeno pop con su gira estadounidense y su single 'Diet Pepsi'.

El festival ha querido subrayar este giro de rumbo con un vídeo de estética olímpica, evocando la Barcelona de 1992 mientras se suceden los nombres de un cartel que supera los 150 artistas. Entre los grandes regresos figura The XX, que volverán al Parc del Fòrum tras casi una década de ausencia, y My Bloody Valentine, emblemas del shoegaze que regresan a los escenarios en plena forma. A su lado estarán también iconos de la electrónica como Skrillex, Carl Cox y Peggy Gou, y nuevas voces del pop global como Doja Cat, que presentará su nuevo trabajo, o la británica Lola Young, convertida en una de las sensaciones del año.

Cartel del Primavera Sound 2026 PS

El Primavera Sound 2026 refuerza además su papel como escaparate del indie internacional con nombres como Big Thief, Mac DeMarco, Ethel Cain, Alex G, Men I Trust, Blood Orange, Father John Misty, Slowdive, Wet Leg o la rapera Little Simz. Tampoco faltarán propuestas de riesgo como Einstürzende Neubauten, clásicos del kraut-rock alemán, o el trío norirlandés Kneecap, envuelto en polémica pero celebrado por su energía en directo.

Marca de la casa

El apartado nacional llega con fuerza y variedad estilística. Estarán Bad Gyal, que jugará en casa con su mezcla de reguetón y dancehall, Guitarricadelafuente, Rusowsky, Ralphie Choo, Barry B, Depresión Sonora, Rojuu, Jimena Amarillo, Aiko el Grupo, Las Petunias o VVV [Trippin'you], confirmando la solidez de una generación que se mueve con libertad entre el pop, la electrónica y lo urbano.

Las entradas también se han puesto ya en marcha. La preventa exclusiva para fans arranca el 29 de septiembre a las 11.00 horas, con abonos desde 295 euros más gastos en su primer tramo. La venta general se abrirá el 30 de septiembre, con un precio de salida de 350 euros más tasas para el abono general y 545 euros más tasas para el VIP. Habrá, como en años anteriores, descuentos especiales para residentes del área metropolitana de Barcelona.

Con este cartel, el Primavera Sound 2026 apuesta por tender puentes entre el peso de los clásicos y el ímpetu de las nuevas generaciones. Una edición que, a la vista de sus nombres, promete volver a situar a Barcelona en el epicentro de la conversación musical mundial.