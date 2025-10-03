Taylor Swift firma un disco plano e innecesario en su carrera

Miguel Aizpuru Viernes, 3 de octubre 2025, 12:51 | Actualizado 13:02h. Comenta Compartir

Para tratarse del nuevo lanzamiento de la reina mundial del pop, todo lo que rodea a la música de 'The Life of a Showgirl' ha estado guardado bajo siete llaves hasta este viernes, cuando se ha soltado de una tacada en todas las plataformas. Aunque en agosto se dio a conocer la existencia de este album y los títulos de sus 12 canciones, hasta la fecha no se conocía ni una sola nota de estos temas, que suponen la continuación del aclamado 'The Tortured Poets Department' (2024).

Dicho sin rodeos, el resultado es pobre y plano, sin apenas sobresaltos o momentos álgidos. 'The Life of a Showgirl' es una colección de canciones semivacías, artificiosas y que no aportan nada nuevo al pop ni a la humanidad en general. Al menos son breves y fáciles de oír, Swift no intenta inventar nada nuevo o siquiera innovar lo mínimo y se decanta por el mismo pop norteamericano que lleva décadas copando la radiofórmula y que ya practicaba Madonna con más garra hace 40 años.

Construido a base de sintetizadores, pianos, voces limpias y guitarras blanditas y benévolas, el duodécimo álbum de estudio de la cantautora de Pensilvania empieza flojo y previsible, y mejora algo a partir de la mitad, según cobran más presencia las cuerdas y las melodías más trabajadas. Ha producido los temas la propia Swift, en colaboración con los productores suecos Max Martin y Shellback, y el resultado es también previsible, con sonidos y arreglos de carril que hacen difícil diferenciar su estilo del que vienen practicando divas del pop como Dua Lipa, Lady Gaga, Katy Perry o Adele, pero a años luz de la calidad de otras como Lana Del Rey.

En cuanto a los textos, Swift concibió 'The Life of a Showgirl' el pasado año en plena gira, durante su etapa europea del 'Eras Tour', inspirándose en su vida y su día a día como artista de éxito. Y las letras van de eso, del circo que le rodea y de la fama absoluta. Así las cosas, el común de los mortales no se sentirá muy representado por lo que narra la norteamericana, aunque intereserá, claro, a sus millones de seguidores fascinados por los oropeles y el estilo de los ricos y famosos yanquis.

Un arranque pobre

Yendo a los cortes en sí, los del inicio son de lo más pobre, con el plano synth-pop de 'The Fate of Ophelia' –«Me juré lealtad a mí misma y a mí / Justo antes de que iluminaras mi cielo»–, sus analogías con el Hollywood clásico en 'Elizabeth Taylor' y un 'Father Figure' en el que se ve a sí misma como protectora familiar, pero musicalmente se pierde en terrenos baldíos. Algo más destaca un 'Opalite' a base de guitarras de inspiración indie.

Guiños noventeros

La cosa cobra algo de vuelo a partir de 'Eldest Daughter', balada al piano 'in crescendo', y 'Ruin the Friendship', donde por fin aparecen el ritmo y la melodía, con ecos noventeros y resonancias a Avril Lavigne. En la siguiente, 'Actually Romantic', se confirma el guiño a la música de finales del siglo pasado, con plagio a los Pixies incluido en el riff de guitarra –sí, es la misma progresión que 'Where Is My Mind?'–. En cualquier caso, funciona.

'Wood', el mejor tema

Se queda en tierra de nadie 'Wi$h Li$t', en la que habla de las estrellas deportivas que «quieren un contrato con el Real Madrid» y, como punto álgido del disco, llega la funky 'Wood' con ritmo y melodía pop clásica, donde uno se pregunta cómo habría sido el LP de haber apostado más por este camino.

Dueto con Sabrina Carpenter

En 'Cancelled!', Swift tira más al rock –«me gusta que mis amigos sean cancelados / me gustan envueltos en Gucci y en escándalo»– y resuelve la papeleta con dos temas que confirman la poca trascendencia de este trabajo: un más que cantado 'Honey' y la canción que da título al disco, colaboración con la 'chica Disney' Sabrina Carpenter, otro plano tema pop.

Un trabajo de circunstancias

Para una estrella que está en lo más alto de su carrera y en cotas comerciales alcanzadas por muy pocos elegidos en la Historia, es este un álbum de circunstancias, ideado para prolongar el éxito del 'Eras Tour' pero que ni de lejos figurará entre lo más acertado o recordado de su discografía.

Un trabajo además innecesario –una artista al nivel de Taylor Swift no debería estar obligada a sacar un LP cada año–; pero, claro, hay que exprimir el producto todo lo posible mientras funcione. Y Swift es una maquinaria económica casi industrial que funciona a las mil maravillas.