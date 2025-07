Seis escenarios y un centenar de artistas, listos para recibir a 100.000 melómanos de 60 países

Los últimos martillazos resuenan en el recinto del BBK Live, casi listo ya para abrir sus puertas este jueves tras más de cuatro semanas de ... montaje en las que han trabajado casi mil personas. Este año, el de la edición número 19, cuenta en sus 100.000 metros cuadrados dedicados a la música con seis escenarios, uno menos que el año pasado, pues el llamado Firestone, una pequeña carpa a la entrada que acogió durante ocho años las actuaciones de los grupos más modestos, cerca del Txiki (Repsol), ha desaparecido; la empresa 'partner' que lo apoyaba se ha retirado. Así las cosas, los seis escenarios que quedan serán suficientes para acoger la actuación del más del centenar de artistas previstos en los tres días del festival, que se iniciará sin embargo este jueves a las 13 horas en la Gran Vía junto a la sala BBK con Raya Diplomática, el primer show de la iniciativa Bereziak, que busca acercar los sonidos de Kobetas al corazón de la ciudad gratuitamente.

Ese día por la tarde, Kobetamendi abrirá sus puertas para recibir a los más de 100.000 melómanos de 60 países diferentes que suelen disfrutar el festival cada año. Los seis escenarios son el grande o Nagusia, donde tocarán los cabezas de cartel, Pulp, Raye y Kylie Minogue, repartidos entre los tres días; el secundario o San Miguel; el Johnny Walker, con forma de pirámide que a eso de las tres de la mañana se transformará en el Club Gorria de música electrónica; el Txikia o Repsol, sin telón de fondo, con lo que los grupos actúan con los montes, el cielo y las nubes como decorado; el Basoa, que recupera su forma circular y acogerá las 'raves'; y la oferta tranquila del Lasai, al fondo.

Dos zonas de restauración y 400 baños repartidos en tres zonas facilitarán el disfrute de la música: «No se trata de tener más baños, sino de renovar la limpieza constantemente, y es algo en lo que nos hemos centrado«, señaló este martes Alfonso Santiago, responsable de Last Tour, en la presentación del festival en Kobetas. Tomando como previsión las cifras del año pasado, dejará en Bilbao un impacto económico de 24 millones de euros, según Kontxi Claver, concejala de Desarrollo Económico, Comercio, Turismo y Empleo: «Este festival es un festival comprometido con el medio ambiente, con el cuidado de la casa común, con la sostenibilidad, pero también con la solidaridad, y por eso ha recibido algún que otro premio», dijo.

Explicó que la desaparición del escenario Firestone «no significa que no vaya a regresar en el 20 aniversario, pero este año no existe. En su lugar hemos colocado lo que llamamos un punto-valor, donde venimos trabajando la sensibilidad social, medioambiental y nuestras campañas en torno al acoso. Empezamos teniendo dos escenarios, el principal, el secundario y una carpa pequeña donde se cruzaban todos los sonidos. Y a lo largo de todas las ediciones esto ha ido cambiando, en base a que hemos incrementado la oferta de artistas y de actividades externas, como Bereziak. Y como el festival va creciendo, tratamos de generar un impacto y ofertar más valor al asistente. Y circunstancialmente, Firestone, con el que veníamos trabajando ocho años, pues ha cambiado su estrategia. Nosotros tratamos de buscar otro partner para defender aquel escenario, este año no ha sido posible, pero el año que viene con más tiempo confiamos en que sí estará».

El hijo de Aitana

Santiago citó los grupos que espera ver en su festival, que tiene un cartel, a su juicio, «de los más diversos y más interesantes, lleno de perlas, de muchísimas bandas muy interesantes que van a estar aquí por primera vez. Hay jazz, hay soul, una barbaridad de propuestas, pero mucha gente solo ve a Bad Gyal o Damiano David. Yo, cuando voy a un festival, suelo intentar ver lo que nunca he visto, y las tengo aquí tengo apuntadas, once bandas que no he visto nunca: Raye, una de las artistas más interesantes del momento; Amyl and the Sniffers; Jessica Pratt, que es una maravilla y la gente va a alucinar; Fat Dog, que está llamada a ser una de las grandes bandas, divertida, punk, electrónica, gente joven, sin prejuicios».

Citó también Kneecap, «que va a dar mucho que hablar, los hemos contratado porque tiene que ver con nuestra filosofía, es la banda que están siendo boicoteados por su apoyo a Gaza. Son de Belfast y están tocando en algunos festivales, pero también son vetados en otros». Nombró además a Japanese Breakfast, Japanese Breakfast, Wunderhorse, Makaya Mc Craven, «uno de los grandes jazzistas de este momento a nivel mundial»; Obongjayar, PabloPablo, «un artista joven, madrileño que como nota exótica es el hijo de Aitana Sánchez Gijón», y Sparks, una banda que lleva 50 años en la música, uno de los grandes raros y este año están aquí«.

«Campaña de difamación»

El responsable de Last Tour quiso hacer referencia a las críticas que reciben por las condiciones laborales, denunciadas por algunos extrabajadores: «Aquí trabajan unas 2.000 y pico personas de forma indirecta y unas 1.100 contratadas por nosotros directamente, gente con la que se cumplen todos los estándares de trabajo. Dsde hace varios años cumplimos con inspecciones de trabajo importantes, que no han tenido incidencias relevantes y no hay casos concretos. Para nosotros, como empresa y como festival, es muy importante defender la dignidad en el trabajo».

Santiago se refirió en este sentido a que su empresa exhibe la certificación Bicor, «a nivel empresarial mundial la más importante, una certificación que se obtiene tras muchos meses de evaluación y que requiere de una evaluación muy profunda en torno a la dignidad en el trabajo. Más allá de todo eso, el 80% de las personas que contratamos es del entorno, o sea, es gente del propio Euskadi. Un 37% de gente es de hostelería. En total, un 55% son hombres y un 45%, mujeres. Hay veces que pasan cosas que nosotros no podemos parar, dentro de las difamaciones o los contextos públicos, pero nos sentimos muy orgullosos de todo lo que tiene que ver nuestro compromiso con el trabajo».