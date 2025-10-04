Sandra Carrasco llena su homenaje a Pepe Marchena

Óscar Cubillo Sábado, 4 de octubre 2025, 09:37 Comenta Compartir

Para sorpresa de muchos, se agotaron las entradas en la cuarta cita (tercera de abono) del 29º ciclo Viernes Flamencos del Teatro Barakaldo, albergada en la Sala 2, el anfiteatro del sótano, con 157 butacas, todas silentes y concentradas en los dos actuantes, la dulce cantaora Sandra Carrasco (Huelva, 1981) y el guitarrista David de Arahal (Sevilla, 2000), ambos desgranando su repertorio de homenaje a Pepe Marchena (José Tejada Martín, Marchena, Sevilla, 1903-Sevilla, 1976), el inventor de la colombiana, el único palo flamenco creado desde el siglo XX hasta hoy.

Había bastantes jóvenes en la sala y Sandra pilotó un encuentro de once piezas en 77 minutos bastante ajustados a los del disco 'Recordando a Marchena' (24), como explicitó ella al acabar. También le volvimos a oír contar que su padre falleció hace cuatro años, y que el último concierto que vio él fue el primero que ella dio con David de Arahal, y que una vez desaparecido su padre se le apareció en sueños y le pidió que no llorara, que durmiera y que estudiara a Marchena para preparar este homenaje, y que lo elaborara con el mismo Arahal, y Carrasco confesó que entró en Google para conocer la obra de Marchena, y que cada vez que va a salir a cantarla ve la imagen de su padre abrazado a Dios.

Y con la guitarra moderna y sin alharacas de Arahal, Sandra Carrasco, vestida de peaky blinder, con una gorra que al final arrojó sobre el graderío, tirando de abanico y taconeando a veces desde su asiento, con su voz dulce y melismática ('La luna tiene cerco') fue a más en una cita con acercamientos estilísticos a la copla ('Milonga del melón sabroso', con uno de los recitados habituales en Marchena y ovación final del respetable seducido, abducido, y 'Llamarme por soleá', algo a lo Doña Concha, y al acabarla le gritó olés y le lanzó aullidos el respetable), con 'La malagueña del Maestro Ojana: Al pie de tu celosía', de la cual contó Carrasco que ha llorado mucho cantándola, que ha llorado hasta mojar las piedras, con la taranta 'Fueron a la campiña', cuando la pareja actuante se quedó inmóvil hasta generar una interacción sensorial con el respetable, con una 'Dulce Farruca de Marchena' trufada con quejíos siempre dulces, con los tres palos hispanos consecutivos enlazados en 'Quisiera cariño mío', aquí con ella en pie en la contoneante colombiana y en el cubanismo de 'Cuba linda, te venero' (por tu belleza sin par), y con los fandangos del bis, más cálidos que jondos, porque Sandra no es jonda.

Al acabar, tras el bis por fandangos.

Y desde aquí les recomendamos la cita del próximo Viernes Flamenco, la coreografía 'Insaciable' de La Piñona, alias de Lucía Álvarez, nacida en Jimena de la Frontera, Cádiz, hace 40 años. Se anuncia que la obra dura 70 minutos y que se resolverá con dos bailaores (La Piñona y Jonatan Miró), tres cantaores (José El Pechuguita, Jesús Corbacho, y Ezequiel Montoya) y un tocaor (Ramón Amador).

