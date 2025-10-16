Rosalía «filtra» su propia canción y sus fans la tocan en redes sociales
La cantante catalana adelanta una pieza de su próximo disco, 'Lux', a través de una partitura y una impecable campaña de 'marketing'
Jueves, 16 de octubre 2025, 18:06
Primero fueron los símbolos: cruces, palomas, vestuarios blancos, referencias a la Santísima Trinidad o a la edad de Cristo en su cumpleaños. Desde hace meses, ... Rosalía alimenta la intriga sobre su nuevo proyecto musical, ese misterioso «R4» que sus seguidores asocian con su cuarto álbum. Ahora, la artista catalana ha dado un paso más publicando una partitura manuscrita bajo el título 'Berghain', que rápidamente se ha viralizado entre sus seguidores.
El fragmento, compartido a través de su boletín de Substack, ha sido interpretado por decenas de músicos en redes sociales. La pieza, en compás 4/4 y tonalidad menor, desprende un aire barroco y melancólico. Varios especialistas apuntan que contiene la anotación «Barroc 108», lo que sugiere un arreglo para cuerdas o una composición de cámara. El título, sin embargo, alude a uno de los templos del techno más célebres del mundo: la discoteca Berghain de Berlín. Muchos ven ahí una pista sobre la posible fusión entre lo clásico y lo electrónico en el nuevo sonido de la artista.
Rosalía vuelve a demostrar que juega en otra liga. Sube unas partituras y desata una ola de músicos interpretándolas en TikTok. Sin mostrar ni un segundo de audio, ya estamos escuchando su nueva era. Siempre en la vanguardia marcando el ritmo de la industria. pic.twitter.com/husjiJWai1— ROSALÍA INFO (@RosaliaInfo_ES) October 15, 2025
🚨LUX! Rosalía posta partitura de música inédita chamada “BERGHAIN”.— BCharts (@bchartsnet) October 14, 2025
Berghain é o clube eletrônico mais importante do mundo, localizado em Berlim, com muito techno e house. Abaixo um vídeo de fã decifrando a partitura. pic.twitter.com/0J7rUFClq2
Horas después de publicar la partitura, Rosalía subió a sus redes una serie de imágenes en las que aparece con una camiseta que reza «God Complex (Complejo de Dios)», reforzando las referencias religiosas que han marcado esta etapa. Cambió además su imagen de perfil en Instagram por la de una luz y escribió en X (antiguo Twitter) un breve mensaje: «LUX: LOVE». Poco después, su cuenta aparecía desactivada.
Ese término, Lux, que en latín significa «luz», se perfila como el posible título de su próximo álbum, aunque no hay confirmación oficial. Además, Rosalía ha registrado recientemente la marca «LUX» en la Oficina Española de Patentes y Marcas, un indicio más de que podría tratarse del nombre definitivo del proyecto.
Críticos musicales coinciden en que la artista estaría preparando un giro estético y sonoro. «No se recuesta en lo conseguido con 'Motomami', amplía horizontes como intérprete, compositora y productora», ha comentado el periodista musical Arturo Paniagua, citando a personas que ya habrían escuchado parte del trabajo.
Un cartel misterioso en Callao
En paralelo, la Plaza de Callao de Madrid se ha convertido en otro escenario de esta campaña de expectación. En los Cines Callao se ha proyectado durante varios segundos una imagen en blanco y negro de Rosalía sobre una partitura, acompañada por un símbolo circular que muchos interpretan como una doble «R». En la esquina inferior se aprecia el logo de Spotify, lo que apunta a un lanzamiento inminente en la plataforma.
La misma proyección se ha visto en otras localizaciones internacionales, como Nueva York, lo que sugiere una estrategia global. Aunque algunos fans creen que podría tratarse de la portada del nuevo disco o del primer sencillo —quizá 'Berghain'—, la artista no ha ofrecido detalles.
Cada gesto parece calculado, desde la simbología religiosa a la iconografía luminosa, pasando por el cruce de referencias entre la música sacra y la cultura del club. Todo apunta a un relato que gira en torno a la luz, la divinidad y la transformación.
Por ahora, Rosalía no ha anunciado fecha de lanzamiento ni listado de canciones. La partitura filtrada podría ser solo un fragmento o preludio del álbum. Lo que sí está claro es que la catalana, una de las artistas más influyentes de la música contemporánea, ha logrado volver a situarse en el centro de la conversación sin publicar todavía una sola nota grabada.
Han pasado tres años desde que revolucionó la escena con Motomami (2022), considerado por la crítica internacional como uno de los discos más innovadores de la década. Desde entonces, Rosalía apenas ha publicado algunos sencillos y colaboraciones, como 'Omega' con Ralphie Choo, 'Oral' junto a Björk o 'Normal' con Carolina Durante, pero su perfil creativo parecía en pausa.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión