Rosalía, en una actuación en Barcelona. EC

Rosalía «filtra» su propia canción y sus fans la tocan en redes sociales

La cantante catalana adelanta una pieza de su próximo disco, 'Lux', a través de una partitura y una impecable campaña de 'marketing'

Ekaitz Vargas

Ekaitz Vargas

Jueves, 16 de octubre 2025, 18:06

Comenta

Primero fueron los símbolos: cruces, palomas, vestuarios blancos, referencias a la Santísima Trinidad o a la edad de Cristo en su cumpleaños. Desde hace meses, ... Rosalía alimenta la intriga sobre su nuevo proyecto musical, ese misterioso «R4» que sus seguidores asocian con su cuarto álbum. Ahora, la artista catalana ha dado un paso más publicando una partitura manuscrita bajo el título 'Berghain', que rápidamente se ha viralizado entre sus seguidores.

