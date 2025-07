El regreso de Joe Lovano, y de Marcin Wasilewski a Getxo

Óscar Cubillo Domingo, 6 de julio 2025, 07:58 Comenta Compartir

La cuarta jornada de las cinco del 48.º Festival Internacional de Jazz de Getxo atrajo 660 almas este sábado al Muxikebarri para ver en acción a uno de los más esperados cabezas del cartel de esta edición, el saxofonista tenor Joe Lovano (Cleveland, Ohio, 1952), muy influyente en la escena contemporánea. Vino acompañado del Marcin Wasilewski Trio polaco, que hace 29 años, con exactamente la misma formación, o sea el pianista titular, el contrabajista Slawomir Kurkiewicz y el baterista Michal Kiskiewicz, pero bajo el nombre de Simple Acoustic Trio, ganó el concurso de grupos del 20.º Getxo Jazz. Además, el líder Marcin Wasilewski se llevó el premio al mejor instrumentista. En Spotify pueden oír el disco grabado durante esas jornadas, 8 cortes en 51 minutos fácilmente localizables poniendo Simple Acoustic Trio.

También regresaba a Getxo, pero solo diez años después, el yanqui Joseph Salvatore Lovano. Actuó en el 38.º Getxo Jazz, el de 2015, en cuarteto (¡con Joey Baron a la batería!), pero dio un concierto absolutamente insatisfactorio, con desarrollos planos, abundantes solos de sus escuderos (aburridos los de la contrabajista asiática) y demasiado tiempo en trío, con el líder fuera de escena. «Lovano ha soplado 20 minutos en hora y media, no ha trabajado mucho», ironizó sin exagerar el amigo Topo, que no quiso repetir una década después, ¡y él se lo perdió!

Había una razón primordial para el mal resultado de ese concierto de Lovano en 2015: el tipo estaba de mal rollo, con mal cuerpo y con pésimas vibraciones porque casi no llegan a Getxo por problemas con los aviones desde las lejanas islas de Madeira, donde actuó la víspera. Pero esta vez, este sábado, vino con otro talante, más positivo, tocó mucho y bien respaldado, o sea con fundamento, por el trío polaco (con el que ha grabado su último álbum, 'Homage', tres de cuyos seis cortes sonaron en el Muxikebarri), y con mayor compromiso por parte del saxofonista yanqui, quien sinceramente dijo en al menos un par de ocasiones «gracias por la inspiración».

Ampliar Lovano y la sección rítmica polaca, formada por Kurkiewicz y Kiskiewicz. Pedro Urresti

Con el estupendo sonido que es norma habitual en el Getxo Jazz y con unas pantallas de fondo que aportaron luces y visuales extras, Joe Lovano y el Marcin Wasilewski Trio interpretaron 9 piezas en 98 minutos, y todas las presentó el líder. A veces el jefe se alejaba del centro del escenario y se sentaba detrás, a la vista, en un taburete, mientras el trío tocaba como una máquina de vapor, y se sumaba de nuevo Lovano, generalmente recibido con una ovación, y el jazz imperaba fresco, improvisado, genuino. Los cuatro abrieron narrativos uniendo 'Giving thanks' (de la novedad) con 'Fort Worth', y quizá el gran momento del sábado noche llegó a la tercera, con un tema aún inédito, 'Glimmer of hope' de Marcin Wasilewsky, con su prólogo minimal a lo Ludovico Einaudi en el que entró Lovano con inapelable rotundidad after hours.

Se oyó algún bravo al acabar esta pieza, y continuaron con 'Golden horn' (segunda selección de la novedad 'Homage'), con el jefe golpeando gongs orientales en una composición avant garde, contemporánea pero con relato, y con pasaje progresivo reservado para el trío. 'Evolution' fue free jazz saxofonista con batería de combate (y aquí hubo un solo de contrabajo un poco de relleno, menos mal que no fue eterno), 'The dawn of time' cursó exótica y contuvo una ovación exclusiva para el eficiente trío, 'Love in the garden' (de Zbigniew Seifert) funcionó cual balada amorosa (éste fue el tercer corte de la novedad), y durante el epílogo ascendente el bop impregnó 'L'amour fou' de Marcin Wasilewsky y, a modo de bis, se echó mano del swing hipnótico del 'Spiritual' de John Coltrane, el segundo gran momento de una velada con nueve piezas, cinco compuestas por Joe Lovano y las otras cuatro con las firmas indicadas en el texto precedente.

Diez años después, por fin entendemos el crédito y la buena fama de Joe Lovano.