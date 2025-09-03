El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Thom Yorke, durante un concierto en Coachella en 2017. AFP

Radiohead vuelve a los escenarios con cuatro conciertos en Madrid en noviembre

Tras siete años sin actuar, anuncian una serie de residencias en cinco ciudades europeas

Miguel Aizpuru

Miguel Aizpuru

Miércoles, 3 de septiembre 2025, 16:19

Bombazo inesperado en la música: Radiohead están de vuelta a los escenarios tras siete años de parón y no solo eso, sino que anuncian de una tacada cuatro fechas en Madrid en noviembre. Así acaba de anunciarlo la banda capitaneada por Thom Yorke y Jonny Greenwood en su página web oficial, donde figuran conciertos en el Movistar Arena los días 4, 5, 7 y 8 del próximo mes de noviembre.

La confirmación definitiva ha llegado a primera hora de la tarde de este miércoles tras intensos rumores desde ayer motivados por una campaña de pasquines clandestinos que habían aparecido en diversos lugares de Madrid, Bolonia, Londres, Copenhage y Berlín –las cinco ciudades europeas donde realizarán sus residencias–.

Finalmente, los maestros del rock alternativo han acabado con las especulaciones –que ellos mismos han iniciado con la campaña publicitaria– mediante un banner en su página web con las fechas de los conciertos y las instrucciones para registrarse y conseguir un código con el que poder adquirir las entradas que, en el caso de Madrid, tendrán un precio de 97 euros.

Los de Oxfordshire llevaban sin actuar en directo desde 2018, cuando culminaron la gira de su último trabajo de estudio hasta la fecha, 'A Moon Shaped Pool'. Durante estos años de parón, la mayor parte de sus miembros han emprendido carreras en solitario u otras bandas alternativas en colaboración con otros artistas, como es el caso de The Smile, la banda paralela de Yorke y Greenwood.

