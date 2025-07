«Queremos que Bilbao se convierta en capital del blues»

I. Ibáñez Lunes, 28 de julio 2025, 18:46 Comenta Compartir

La cuarta edición del Bilbao Blues Festival, clausurada este domingo, ha llenado de público el Arenal, atraído por un cartel que reunía a leyendas del género, jóvenes valores americanos y representantes de la escena española y local. Una docena de bandas que han logrado conectar con los miles de aficionados asistentes a esta cita, impulsada por el Ayuntamiento de Bilbao y organizado por Crazy Blues.

Un éxito, según la concejala de Desarrollo Económico, Comercio, Empleo y Turismo, Kontxi Claver: «Hemos conseguido, un año más, incrementar la calidad del festival con conciertos y actuaciones únicas en su género; es un certamen que tiene su público fiel y queremos que Bilbao se convierta en una verdadera ciudad del blues, con buena música, de primer nivel, con calidad y atractiva. Creo que hemos superado la prueba con nota».

Carlos Malle, director del certamen, destacó: «Hemos sido testigos de un concierto histórico como el de Jimmie Vaughan», veterano artista al que Malles colocó la txapela del festival, momento que le llenó de emoción.

Un celebrado cartel

El viernes abrió la banda local Mississippi Queen & The Wet Dogs, seguidos de estrellas como los estadounidenses The Kings of Blues y los canadienses The Blackburn Brothers. El sábado los protagonistas fueron los catalanes Sweet Marta & The Blues Shakers, el murciano Al Dual, la americana Delanie Pickering y, tras la actuación estelar de Vaughan, llegó Terrance Simien & Zydeco Experience, desde Luisiana. Cerraron el domingo Delaney Pickering, desde Chicago, los uruguayos Martin Burguez & His Rythm Combo; la cantante y saxofonista tejana Vanessa Collier y los Chicago Blues Summer Tour.

La banda catalana SirJo Cocchi & Balta Bordoy-The Blues Way venció en el concurso Volotea Blues Challenge y representará a España en el European Blues Challenge 2026, que se celebrará en Katowice (Polonia).