Los primeros festivaleros ya acampan en Kobetamendi

La calma previa a la tormenta musical. Así se podría definir la mañana de este miércoles en el camping del BBK Live, donde el silencio ... de los árboles y el murmullo de los primeros saludos han sustituido –de momento– al bullicio habitual de otros años. El recinto ha abierto puntualmente a las 12.00, sin retrasos ni colas, pero también sin aglomeraciones: apenas cuatro o cinco autobuses han traído a un puñado de festivaleros, unas veinte personas accedieron al camping general y otras cinco al glamping. Aún así, quienes han llegado primero lo tienen claro: ser de los primeros tiene su encanto.

Desde Mallorca con papel higiénico

Marina e Isa han sido las primeras en entrar. Vienen desde Mallorca con la ilusión del debut y un equipaje ligero pero calculado: zapatos cómodos, un frontal, papel higiénico… y muchas ganas. «Montar tienda desde tan lejos es un rollo. Pillamos el glamping en diciembre, ya no nos acordamos de cuánto nos costó, pero así no hay que traer nada en avión», explican. Aunque compraron las entradas por insistencia de unos amigos, finalmente ellas son las que han dado el paso. «Nos hablaron muy bien del BBK… ¡y se rajaron!», bromean.

Para su estreno en Kobetamendi tienen claro a quién no quieren perderse: Judeline, Pablopablo, Nathy Peluso y Rusowsky. Aún no saben si tendrán fuerzas para conocer Bilbao, aunque por ahora solo han visto San Mamés. El domingo por la noche regresan a casa, pero antes esperan «cargar el móvil como se pueda» y dejarse llevar por la experiencia. «Estamos nerviosas, porque no sabemos muy bien con qué nos vamos a encontrar», dicen con una mezcla de emoción y vértigo.

Camping como refugio

Luis es de Barcelona y ya conoce bien el terreno. Es su tercera vez consecutiva en el BBK Live, al que acude con su hermano y donde, según él, el cartel ha pasado a un segundo plano: «El año pasado, el último día ni bajamos al recinto. Nos lo pasamos mejor aquí, en el camping. Conocimos a un montón de gente, como a veinte personas… y ahora vivo incluso con una chica a la que conocí aquí. Ya somos familia».

Este año ha vuelto a optar por el glamping, una opción cómoda y cada vez más popular, con tiendas montadas y desayuno incluido. Pagó 210 euros, pero no se arrepiente. «Ya me da igual quién toque. Lo que me pongan. Pulp, Kylie Minogue, Judeline… y cuando no sabes qué hacer, te subes al Basoa. Ahí siempre pasa algo».

También, desde Valladolid y Madrid han llegado Raúl, Lluvia y Adrián, que ya vivieron el festival hace tres años. Esta vez repiten con la misma ilusión y un grupo de amigos que usa el BBK Live como punto de encuentro. «Es nuestro sitio guay para juntarnos. Aquí se respira otro rollo. El camping está en plena montaña y eso lo hace diferente». Sus imprescindibles incluyen tienda, nevera y antimosquitos, y su cartel soñado está casi al completo: Nathy Peluso, Bad Gyal, Damiano, Kylie Minogue… «Nos ha salido redondo», dicen.

Laura y Amaia también son de Madrid, y este año han venido por primera vez, aunque el empujón final lo dio el hermano de una de ellas, veterano del festival. «Él lleva cuatro años viniendo y me ha liado», cuenta entre risas. Lo que más valoran es el ambiente: «Es más íntimo que el Mad Cool, por ejemplo. No hay artistas tan, tan grandes, y eso se agradece. Se está más a gusto».

Han venido al camping general, pero con una manta, una nevera y muchos ahorros «para lo que pueda pasar» tienen claro que resistirán. Su plan para la tarde es hacer turismo por la ría y disfrutar de Bilbao, mientras el tiempo lo permita. «Aquí al menos se puede estar. En Madrid no se aguanta del calor», añaden.

A falta de que el resto de asistentes llegue a lo largo del jueves, la edición 2025 del Bilbao BBK Live arranca con tranquilidad, pero también con mucha ilusión entre quienes pisan primero Kobetamendi. El monte empieza a tomar forma con tiendas de campaña, mochilas de colores, nervios, y sobre todo, muchas ganas. Más que un simple lugar de paso, el camping se ha consolidado como una parte esencial de la experiencia: un espacio donde surgen amistades, rituales y recuerdos que a menudo se quedan más grabados que los propios conciertos.

Entre sillas, glampings, cargadores solares, mantas y risas, el festival ya ha comenzado, aunque no haya arrancado la música. Porque el BBK Live no solo se escucha, también se habita.