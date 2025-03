El popular músico cubano Paulito FG muere a los 63 años en un accidente automovilístico en La Habana

A Paulo FG

La vida no me va a alcanzar para agradecerte.

Fuiste y serás el motor impulsor de todo lo q he hecho en mi vida.

Ve con Dios y descansa en paz.

Eres el mejor de todos.

Este golpe me va a dejar secuelas.

Te quiero mucho asere.

Luz.https://t.co/IFptUh2vpg