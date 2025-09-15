Pink Martini: «El mundo es un lugar oscuro y caótico, pero por eso mismo la música es necesaria» La banda de Oregon, compuesta por una quincena de músicos, aterriza el miércoles en el Euskalduna con su elegante cóctel musical

Miguel Aizpuru Lunes, 15 de septiembre 2025, 16:08

Los estadounidenses Pink Martini llevan más de tres décadas propagando por todo el planeta su exquisita y alegre propuesta que fusiona jazz, boleros, chanson francesa, swing o rock and roll. Aterrizan este miércoles en el Palacio Euskalduna (21.00 horas) para deleitar al público bilbaíno con este cóctel, capitaneados por su fundador, Thomas Lauderdale, y su vocalista Storm Large -que se alterna en las giras con China Forbes-. Atiende a este diario Large, que reivindica la propuesta festiva y elegante del conjunto, más si cabe en tiempos geopolíticos convulsos como los que corren.

- Se promocionan como 'la banda más feliz del mundo'. ¿Es difícil serlo en un mundo cada vez más turbulento?

- Sí, puede ser un desafío. El mundo es un lugar oscuro y caótico en este momento. Pero por eso mismo, lo que hacemos importa. La música, la felicidad y la conexión no son solo extras; son necesarias. La gente necesita algo que les haga sentir mejor y les recuerde el amor, la belleza, el arte y la risa. Estamos haciendo algo valioso si podemos brindarles aunque sea un poco de eso, aunque sea por una noche.

- ¿Con qué show aterrizan en esta gira? ¿Qué puede esperar el público de Bilbao?

- Nuestra actuación incluirá una mezcla de diversos géneros. Combinaré mi amor por la actitud del rock and roll con la elegancia y los sentimientos nostálgicos de las bellas canciones clásicas de todo el mundo, con el toque clásico de Pink Martini. Habrá historias, bromas, tristeza y, de alguna manera, la energía del cabaret: Asistir a una cena cóctel en París, a un espectáculo punk en Portland y a una película clásica de Hollywood, todo a la vez, será una experiencia inolvidable. Seguro que habrá felicidad, momentos emocionales, románticos y por supuesto, prepárense para bailar.

- Su último single es una relectura de 'Bella Ciao', himno antifascista que se ha vuelto a popularizar en los últimos años. Parece que su mensaje está más vigente que nunca ante la amenaza de la ultraderecha.

- Por supuesto. Cuando cantamos esa canción por primera vez, no era una declaración política. Alguien pidió que la interpretáramos en una fiesta privada y cuando la tocamos quedó claro lo poderosa que es. En un mundo donde la libertad está en peligro, cantar una canción como 'Bella Ciao' es una forma de decir: «Estamos con ustedes». La resistencia siempre ha incluido la música. Siempre.

- Llevan 30 años con jazz, chanson francesa, boleros... ¿Esta música no pasa de moda pese a tener más de un siglo?

- La buena música siempre estará de moda porque toca el corazón de las personas. Esos sentimientos no desaparecen, ya sea amor, dolor, alegría o añoranza. Thomas Lauderdale (pianista y fundador de la banda) tiene un agudo sentido de la música atemporal. Todavía sentimos lo mismo que la gente sentía hace cien años. Así que, aunque la música sea antigua, el sentimiento sigue siendo fuerte y poderoso.

- ¿Es la música de Pink Martini una buena manera de tender puentes entre USA y Europa?

- Sí. Por supuesto. Una de las pocas cosas que une instantáneamente a las personas a través de fronteras y lenguas es la música. Pink Martini siempre ha celebrado diferentes culturas, la diversidad y las historias poderosas que aún evocan emociones fuertes. Es nuestra carta de amor al mundo entero que cantamos en tantos idiomas y apreciamos tantas tradiciones. Y es un mensaje fuerte decir: «Tu cultura importa. Tu belleza importa. Tus sentimientos importan». Esa es la mejor manera de construir puentes.

- En este nuevo EP que presentan interpretan también en francés a la española Jeanette. ¿De dónde sale esta versión?

- Fue una idea de Thomas, como la mayoría de nuestras canciones. Él tiene una gran habilidad para encontrar tesoros antiguos y encontrar maneras de devolverles la vida. Cuando hacemos algo así, queremos ejecutarlo de una manera que sea elegante, profunda y divertida. No es un 'remake'; es un homenaje.

- ¿Cuánta complejidad conlleva mantener y mover por todo el mundo una orquesta de unos quince músicos?

- Es una locura. Es como dirigir un circo que viaja por todo el mundo con pasaportes. Hay una logística compleja: vuelos, equipo, personas, zonas horarias, idiomas, alergias alimentarias... Es un hermoso desastre. A todos nos encanta, y la música hace que toda esa complejidad desaparezca cuando tocamos juntos. Es como magia pero hecha realidad por un equipo de profesionales que nos rodean que trabajan con mucho tiempo para ensamblar las piezas.

- ¿Hace falta más glamour y elegancia en este mundo dominado por lo banal y las redes sociales?

- Dios, sí. Hay mucho ruido allá afuera; la gente grita, desplaza el dedo por las pantallas y se compara. Pink Martini es como un viaje en el tiempo que te lleva a un mundo más elegante, tranquilo y romántico. Y quizás necesitemos que nos recuerden que la belleza y el estilo siguen siendo importantes. Vestirse bien, ser amable, cantar con elegancia y beber champán no son solo para divertirse. Son una forma de sanación…

- Han cantado en numerosas lenguas, ¿se atreverían con el euskera?

- ¿Por qué no? Me encantaría, pero primero debería contar con la ayuda de un hablante nativo. Estoy dispuesta a hacer cualquier cosa que nos ayude a conectar con el público para el que tocamos. Me gustaría cantar en euskera, ¡es difícil, eh! Estamos abiertos a propuestas.