Fotos: Enrique Rey y Ainhoa Urgoitia

Paula Comitre estrenando 'Après vous, madame' en el Guggenheim

La bailarina sevillana usó su rojo vestido inflable en una obra que amalgamó lo flamenco y lo contemporáneo en el marco del 26º Festival Dantzaldia

Óscar Cubillo

Óscar Cubillo

Domingo, 16 de noviembre 2025, 12:54

Entradas agotadas (300 butacas) la tarde del sábado en el auditorio del Guggenheim para ver a la bailarina sevillana de 31 años Paula Comitre, con ... formación en Francia y estrenando en Euskadi, dentro del programa del 26º Dantzaldia, su obra 'Après vous, madame' (después de usted, señora), en la que ella baila sola según el programa reivindicando a Antonia Mercé, La Argentina (Buenos Aires, 1890 — Bayona, Francia, 1936), y únicamente respaldada por el piano contemporáneo del franco-británico de también 31 años Orlando Bass, quien según el mismo programa se inspiró en Falla, Albéniz y Granados, pero sólo a ratos, como bien protestaba al salir un caballero que había leído le información previa.

