Ozzy Osbourne: «Es mi último bis»

El concierto que tendrá lugar este sábado en el estadio Villa Park de Birmingham (Inglaterra) es todo un acontecimiento por muchos motivos. En primer lugar, ... porque se trata del adiós de una de las figuras más emblemáticas, carismáticas y referentes del rock, Ozzy Osbourne, líder de Black Sabbath, la banda que creó hace casi 60 años, en 1968. Y su despedida viene motivada principalmente por el párkinson que sufre desde hace años. En segundo lugar resulta emocionante porque el grupo original no se juntaba desde hace 20 años, la última vez en 2005, y sobre el escenario volverán a tocar Tony Iommi, Geezer Butler, Bill Ward y Ozzy.

Además, las grandes bandas del rock internacional les acompañarán en esta despedida, desde Metallica a Guns N'Roses, pasando por Tool, Slayer, Pantera, Halestorm, Alice in Chains, Mastodon, Lamb of God, Anthrax, Rival Sons y hasta los vascos de Baiona Gojira. Se anuncia también la actuación de un «supergrupo de músicos» obtenido de las combinaciones que salgan con elementos como Billy Corgan (Smashing Pumpkins), David Draiman (Disturbed), Duff McKagan & Slash (Guns N' Roses), Frank Bello (Anthrax), Fred Durst (Limp Bizkit), Jake E. Lee, KK Downing (ex Judas Priest), Lzzy Hale (Halestorm), Mike Bordin (Faith No More), Rudy Sarzo, Sammy Hagar, Scott Ian (Anthrax), Sleep Token II (Sleep Token), Papa V Perpetua (Ghost), Tom Morello (Rage Against The Machine) y Zakk Wylde, su fiel escudero en su etapa en solitario.

Este concierto se emitirá en directo por streaming para todo el mundo a través de www.backtothebeginning.com (ahí se pueden adquirir las entradas a 26,99 euros, y a 59,99 con camiseta de recuerdo del evento) y estará disponible para ver en diferido hasta el lunes. Comenzará a las 17.00 (hora española). Evidentemente, las entradas para disfrutarlo en el estadio se han terminado.

Palabra de Ozzy

La agencia 'Premier' ha conseguido unas declaraciones de Ozzy sobre este homenaje: «Es mi último bis. Última oportunidad para dar las gracias a mis fans por apoyarme siempre y estar ahí». En referencia a la celebración del evento en Birmingham, dice:«No podría haber hecho mi último concierto en ningún otro sitio. Tenía que volver al principio», frase utilizada precisamente para bautizar esta despedida a un grande de la música.

Afirma que en un principio no se habían planteado la retransmisión en directo del evento:«Pero me sorprendió la cantidad de personas que se pusieron en contacto con nosotros para que lo hiciéramos, y me pareció una gran oportunidad para que la gente que no podía conseguir una entrada pudiera ver el espectáculo». Para los amigos del rock que han querido estar en esta despedida solo tiene buenas palabras: «Significa todo para mí, estaré eternamente en deuda con ellos por ofrecerse tanto para mí como para los fans. No puedo expresarlo con palabras, pero me siento muy emocionado y bendecido». Y para los que dudan de si de verdad será su último concierto... «Es una despedida de mis actuaciones en directo. ¡Y vaya manera de marcharme!».