«La orquesta debe hacer de todo y hacerlo bien»

Iñigo Alberdi se dispone a comenzar su primera temporada de abono como director general de la Orquesta Sinfónica de Bilbao (BOS), cargo que ocupa desde ... mayo. Sentado en su despacho con vistas a la ría, se confiesa especialmente ilusionado con el proyecto y reconoce que, pese a que su nombramiento se produjo en un momento de conflictividad laboral en la orquesta, fue muy bien acogido en su llegada por todos los estamentos de la misma. «Ahora toca hacer muchas cosas», asegura.

- Hace casi veinte años fue nombrado director general de la Euskadiko Orkestra y luego lo fue de la Sociedad Coral. ¿Cómo ha cambiado su visión del sector en este tiempo?

- Ahora soy más consciente de la importancia de las personas y de la necesidad de compartir los objetivos de la institución. Creo que la implicación del colectivo y de cada uno de sus miembros es clave. La orquesta es una comunidad que sirve a otra comunidad.

- Una de sus tareas más relevantes será buscar un director titular. ¿Qué perfil está buscando?

- El perfil artístico es muy importante pero lo es más que compartamos entre todos lo que debe ser el ámbito de mejora de la orquesta. Debe tener claro que está conectada con una sociedad en concreto. Sin embargo, le diré que mi máxima prioridad en este momento es la negociación del convenio colectivo.

- Me gustaría seguir con el tema del director. ¿Cuándo debería empezar a trabajar?

- Lo razonable es que sea en septiembre de 2027, de manera que su nombre debería anunciarse en la temporada 2026/27. Hasta entonces, tenemos tiempo de conocer a gente interesante e invitarla a que venga a trabajar con la orquesta para que veamos cómo lo hace. Un titular marca pero no olvidemos que hoy lo normal es que trabaje no más de 8-10 semanas al año con la orquesta.

- ¿Tienen ya candidatos?

- En las últimas temporadas han venido directores, y directoras, que han trabajado muy bien. Cuando yo llegué, la orquesta ya tenía algunos candidatos surgidos de la dirección técnica y aportados también por los músicos. Me gustaría añadir algunos más.

- ¿Será también director artístico?

- No.

- ¿Qué estilo de temporada es el que quiere dar a la BOS: más popular, más contemporánea, vinculada a otros géneros…?

- Siempre hay dos cuestiones importantes en una temporada: su dimensión y el tipo de conciertos. Aquí siempre se ha programado bien y la que empezamos ahora, por ejemplo, me gusta mucho. Me gustaría hacer algunas cosas diferentes, pero manteniendo la estructura.

- ¿Mantendrá conciertos ya habituales como el barroco o los relacionados con el cine?

- Una orquesta debe ser como una biblioteca pública, que tiene de todo. La orquesta debe hacer de todo, y hacerlo bien: barroco, contemporánea, patrimonio vasco, conciertos que vinculen música y literatura o música y arte… Contar con una buena base de abonados nos permite variar mucho la oferta.

- Habla de recuperar el patrimonio. Lo ha impulsado durante su paso por la Coral. ¿Lo hará en la BOS?

- Con la Coral y antes también con la de Euskadi. En este momento es importante cuidar la parte educativa y social y todo cuanto tenga que ver con recuperación y difusión del patrimonio, lo que supone grabar y también editar partituras. Se nos debe exigir según la dimensión que tenemos. Debemos ser innovadores, exigentes y generosos.

- Al disminuir la venta de abonos, como en todas partes, dependen más de la taquilla. ¿Condiciona eso la programación?

- No sé si nos condiciona pero sí nos ocupa. Queremos que sea mucho el público que acuda a nuestros conciertos y al reducirse la venta de abonos, algo muy evidente desde la pandemia, estamos en mayor medida en manos de la taquilla. En esta orquesta han hecho muy bien la creación de abonos parciales, aunque no llegan a compensar la pérdida de los abonos completos.

- Comparando con su llegada al mundo de las orquestas, en 2006, ¿nota que los imponderables -buen tiempo o demasiado malo, coincidencia con un partido de fútbol, etc.- influyen más que antes en la asistencia?

- No sé si más o menos, pero hace veinte años ya se notaba la incidencia de todo eso. La gran diferencia es que ahora la oferta de ocio es mucho mayor. Por eso los retos son tan grandes. Yo confío en lo que la BOS puede ofrecer.

- ¿Qué tiene más tirón para el público: un programa popular o alguien famoso como solista?

- Confío en ambos: el repertorio que vas a tocar y la figura que propones. Pero no olvidemos que las estrellas que venden mucho son muy pocas. Y que en un festival se cuenta más con ellas, mientras en una temporada de orquesta hay que realizar una labor continua con el repertorio, que debemos ir ampliando. Y combinar ambas cosas, programas con gancho y estrellas, no siempre es fácil. Las estrellas tocan siempre no lo que a la orquesta le gustaría sino lo que ellas quieren.

- ¿Qué función cumple el programa de cámara?

- Es sobre todo un instrumento muy potente para los profesores de la orquesta, a quienes permite trabajar de otra forma y tener un protagonismo mayor. Y para el público son diez conciertos más con otro tipo de obras, aunque creo que las dos temporadas, la sinfónica y la de cámara, deben ser generalistas.

- ¿Y los conciertos didácticos?

- Se hacen muchos para diferentes colectivos y en grupos pequeños pero hay que contarlo más porque tengo la impresión de que no se conocen lo suficiente.

- Vamos con los problemas laborales. ¿Cómo va la negociación?

- Estamos en un momento relevante. Compartimos lo esencial del proyecto. Desde mayo hemos tenido muchas reuniones y todo avanza razonablemente bien. El problema de la sustitución de las bajas es más complejo que el de la remuneración pero creo que hemos tenido un acercamiento claro.

- En su paso por la Euskadiko Orkestra y por la Coral impulsó muchas grabaciones. ¿Lo hará también aquí?

- Me gustaría dejar constancia de lo que hacemos y recuperar obras de ayer y de hoy. No sé si el formato físico aporta mucho, pero hay plataformas en las que se puede estar presente con el trabajo de la orquesta. Y aunque acabo de decir lo del formato físico también es cierto que para algunos proyectos una grabación en vinilo podría ser muy atractiva. También vamos a recuperar los programas de mano en papel, en una versión más sencilla.