Alberdi lleva al frente de la Bilbao Orkestra Sinfonikoa (BOS) desde la pasada primavera. Mireya López
Iñigo Alberdi | Director general de la Sinfónica de Bilbao

«La orquesta debe hacer de todo y hacerlo bien»

El nuevo responsable de la BOS tiene sobre la mesa la búsqueda de un director y una negociación de convenio que registra «un acercamiento claro»

César Coca

César Coca

Viernes, 19 de septiembre 2025, 23:16

Iñigo Alberdi se dispone a comenzar su primera temporada de abono como director general de la Orquesta Sinfónica de Bilbao (BOS), cargo que ocupa desde ... mayo. Sentado en su despacho con vistas a la ría, se confiesa especialmente ilusionado con el proyecto y reconoce que, pese a que su nombramiento se produjo en un momento de conflictividad laboral en la orquesta, fue muy bien acogido en su llegada por todos los estamentos de la misma. «Ahora toca hacer muchas cosas», asegura.

