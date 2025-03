Opera Garage aterriza el 21 de marzo en el Bilbao Arena con 'Tosca' en pleno franquismo

Tras su éxito en las instalaciones de Desguaces Foro, a las afueras de Burgos, llega a Bilbao la nueva producción de Opera Garage. Se trata ... de 'Tosca', cuarto título que la empresa con sede en Getxo, nacida en 2018, lanza bajo un prisma 'underground' o alternativo para conquistar nuevos públicos. La adaptación de la obra maestra de Puccini se ofrecerá en una única función, el 21 de marzo, en el Bilbao Arena Miribilla. «Hasta ahora nos hemos limitado a públicos acotados de 300 espectadores. Ahora aspiramos a llegar a 500 espectadores. ¡O más! Ojalá seamos capaces de superarlo y abrir parte de los graderíos laterales», aventuraba este lunes la productora ejecutiva Macarena Bergareche junto a su socio, el director de escena Emiliano Suárez. El espectáculo cuenta con el apoyo de Bilbao Ekintza, la agencia de desarrollo local del Ayuntamiento, y su director general, Javier Garcinuño, aprovechó la ocasión «para invitar a los artistas de cualquier disciplina a sacar provecho del Bilbao Arena, un espacio polivalente que se puede restringir para acoger eventos reducidos».

Tras la experiencia de producciones de 'La Bohème', 'Lucia di Lammermoor' y 'Rigoletto', que ofrecieron en el Garaje San Mamés y Terminal FICC de Zorrozaurre, los promotores de Opera Garage quieren dar el salto al recinto deportivo de Miribilla sin perder sus señas de identidad. No solo ofrecen entradas a precios asequibles (entre 28 y 50 euros en taquilla), sino que una vez más reducen el acompañamiento a un piano y han dado una vuelta de tuerca a la trama original. El argumento se traslada de la Roma de 1800, oprimida por el yugo de María Carolina de Austria, hermana de María Antonieta, al Madrid gobernado por Carlos Arias Navarro, que ejerció como alcalde entre 1965 y 1973. «Es una traslación hecha desde el sentido común. Se mantiene la esencia de la dramaturgia y se respeta la música y el libreto», subraya Emiliano Suárez, que cuenta con su mujer, Carola Baleztena, como responsable del vestuario.

La reubicación de la trama implica cambios de calado: el pintor bonapartista Mario Cavaradossi (el tenor Antonio Lliteres), ateo, volteriano y republicano, aparece en la versión de Opera Garaje como un trasunto de Picasso, con bermudas y camiseta a rayas, mientras que Tosca (la soprano Laura del Río), que se gana la vida como cantante y es una devota católica, más preocupada de su arte que de los enfrentamientos entre bonapartistas y realistas, se transforma en una 'vamp' con un aire a la gran Ava Gardner. El tercero en discordia, el villano que amarga la vida de la pareja de amantes, es el barón Scarpia (el barítono Manuel Mas), jefe de la policía secreta de Roma, pero ahora, por exigencias del guion, se transmuta en un miembro de la Policía Armada del franquismo, los 'grises' que reprimían cualquier atisbo de protesta en tiempos de la dictadura.

Cuadro de Caravaca

Con tantas modificaciones, el arranque de la ópera ya no puede ser, por tanto, la huida de Cesare Angelotti, el excónsul de la República romana (1798-1799), que fue estado satélite de Francia. «Nosotros nos trasladamos a los barrios de Vallecas, Villaverde, Orcasitas y Entrevías, devastados por unos aguaceros. Allí llegan los cuerpos de seguridad y servicios de limpieza por orden del alcalde. Es una zona donde se ubican estudios creativos de artistas que no comparten los ideales del régimen», detalla Suárez, que no ha dudado en usar un acrílico sobre lienzo de Miguel Caravaca, de estética picassiana, como cartel del espectáculo y también como elemento de atrezzo. Decenas y decenas de portadas de ejemplares de EL CORREO, datadas en 1966, alfombran asimismo el suelo del escenario «para contextualizar la época».

Las alusiones a Napoleón y la batalla de Marengo, entre franceses y austriacos, que resultan clave en el devenir de la ópera de Puccini, carecen de sentido en esta adaptación, pero a estas alturas del siglo XXI parece que no importa demasiado. Los espectadores hace tiempo que están acostumbrados a estas alteraciones. La obra de Puccini se ha reubicado lo mismo en el desierto de Judea que en la Roma fascista de Mussolini sin perder su esencia por el camino. Ahora se suma la dictadura franquista de la mano de Emiliano Suárez, que se ha esmerado en respetar el ritmo de thriller y dosificar las emociones y brutalidad. Pocas óperas hay más truculentas que 'Tosca'. La acción transcurre en un lapso de menos de 24 horas y no deja títere con cabeza. Se fusila, se apuñala, se tortura y no falta un intento de violación y un suicidio.

No es de extrañar que los tres protagonistas de esta obra mueran de forma violenta. Eso sí, musicalmente es una ópera sumamente vigorizante, con una partitura sin preludio ni obertura, que va al grano desde el primer compás. En esta adaptación, la música se ofrece con cortes y el coro del Te Deum se reconvierte en un cuarteto. Se trata de una interpretación sucinta y contundente. «Apenas se habrá suprimido unos 20 minutos», apunta Emiliano Suárez. El pianista José Ramón Martín Díaz, que contará con amplificación, arropará a los cantantes durante hora y media y no habrá respiro. El objetivo es rendir homenaje a una ópera estrenada hace 125 años que nunca deja de sorprender.