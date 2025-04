'La sonnambula' en el Liceo: Un privilegio belcantista

Quisimos acudir al Liceo barcelonés para escuchar a una gran diva operística interpretar una ópera del más puro bel canto como es 'La sonnambula' de ... Bellini. Tampoco fue la única razón, pues el rol de Elvino lo encarnaba el tenor donostiarra Xabier Anduaga, otro atractivo más en las esperanzadoras expectativas creadas. Una ópera de tanta dificultad vocal requiere de unos intérpretes que posean las más altas cualidades técnica y unas voces privilegiadas para acudir in situ.

Que la soprano norteamericana Nadine Sierra se halla en la cúspide del canto no es ningún secreto. Desde su cavatina inicial 'Come per me sereno' hasta el sonambulismo final, el abanico de agudos y sobreagudos, las sutiles medias voces, su refinada musicalidad y su perfecta afinación nos cautivaron por completo. En esa aria final 'Ah non credea mirarti', las notas quedaban suspendidas en el aire y tardaban en descender dado el amplísimo fiato de la soprano. En la cabaletta que sigue al aria, ofreció unas variaciones espectaculares que el maestro Lorenzo Passerini supo acomodar a la orquesta y dirigir exclusivamente para ella. En esa misma escena, la regidora Bárbara Lluch la situó al borde de un tejado a considerable altura y la soprano en su sonambulismo hacía gestos de caer con lo que el pasaje se hizo inquietante y a la vez admirable por la facilidad canora con la que emitía su hermosa voz.

No diremos que el tenor Xabier Anduaga estuvo a la misma altura que la soprano, pero también opinamos que muy pocos tenores hubieran alcanzado el muy alto nivel artístico logrado por el guipuzcoano tanto en sus difíciles arias como en proporcionarnos tan bella homogeneidad que surgía de su hermosa voz lírica. La voz del tenor donostiarra ya no es tan ligera y ha ganado cuerpo como para adentrarse en otro tipo de repertorio. Una voz que además se fusionó perfectamente con la de la soprano en los diferentes dúos. Nos gustó Sabrina Gárdez en su papel de Lisa y sobre todo se la aplaudió con generosidad al ofrecernos su aria 'Di lieti auguri a voi son grata' con brillante coloratura.

También se aplaudió y mucho a la mezzo Carmen Artaza muy bien caracterizada y muy correcta vocalmente en su papel de Teresa. Sin embargo, el bajo Fernando Radó desentonó con respecto a sus compañeros, el cual, en el papel del conde Rodolfo su voz no se adaptó a lo que significa bel canto. Difícil que en este repertorio tan onírico y elegante que es el bel canto, su irregular voz, carente de un color concreto se adapte a este tipo de papeles. Finalmente, aludamos al maestro Lorenzo Passerini, el cual vino a confirmar que se trata de un maestro verdadero 'concertatore' de ópera y que así lo entendió el público a quien prodigó un general aplauso al observar la comodidad de los tempi con los que llevó a las voces en general y al mimo y la fiel compañía con la que dirigió a la soprano.

Barcelona 25-IV-25.