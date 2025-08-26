Óptimo Mendelssohn

Comenta Compartir

Cuando el maestro Jordi Savall apareció apoyándose en su bastón y lo depositó a los pies de su atril, se dirigió al auditorio y nos ... recordó la guerra de Ucrania y el genocidio de Gaza. Tras los aplausos recibidos dirigió con elegancia y absoluta nitidez a la extraordinaria orquesta que interpretaba la 'Escocesa' de Mendelssohn. Energía y obediencia fueron las características de la orquesta y coro creados por Savall. El homogéneo y brillante sonido orquestal prevaleció en los cuatro movimientos interpretados sin interrupción. La segunda parte del concierto no le vino a la zaga y 'La Primera Noche de Walpurgis' nos deparó una magnífica interpretación por parte de la Capella Nacional de Catalunya. Los druidas y los paganos personificados por veinte mujeres y otros veinte hombres nos ofrecieron una versión llena de fuerza. Los solistas mantuvieron el alto nivel cualitativo y se contó con el lujo de la presencia, aunque corta, de la mezzo Sara Mingardo. A su lado un tenor lírico como es el turco Arcayürek y dos barítonos-bajos de parecido color vocal que cumplieron con creces en sus respectivas intervenciones como fueron el alemán Winckhler y el finlandés Kataja. Una espléndida velada con esta inestimable visita del gran músico Jordi Savall.

Quincena donostiarra Autor: Mendelssohn, Sinfonía Escocesa y La Primera Noche de Walpurgis.

Dirección: Jordi Savall.

Intérpretes: Les Concerts des Nations y La Capella Nacional de Cataluña. Solistas, Sara Mingardo (M), Ilker Arcayürek (T), Matthias Winckhler (Bar), Arttu Kataja (Bar). 24-8-25.

