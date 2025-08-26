El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Logo Patrocinio
El violagambista Jordi Savall. David Zorrakino
Crítica musical

Óptimo Mendelssohn

Nino Dentici

Nino Dentici

Martes, 26 de agosto 2025, 00:01

Cuando el maestro Jordi Savall apareció apoyándose en su bastón y lo depositó a los pies de su atril, se dirigió al auditorio y nos ... recordó la guerra de Ucrania y el genocidio de Gaza. Tras los aplausos recibidos dirigió con elegancia y absoluta nitidez a la extraordinaria orquesta que interpretaba la 'Escocesa' de Mendelssohn. Energía y obediencia fueron las características de la orquesta y coro creados por Savall. El homogéneo y brillante sonido orquestal prevaleció en los cuatro movimientos interpretados sin interrupción. La segunda parte del concierto no le vino a la zaga y 'La Primera Noche de Walpurgis' nos deparó una magnífica interpretación por parte de la Capella Nacional de Catalunya. Los druidas y los paganos personificados por veinte mujeres y otros veinte hombres nos ofrecieron una versión llena de fuerza. Los solistas mantuvieron el alto nivel cualitativo y se contó con el lujo de la presencia, aunque corta, de la mezzo Sara Mingardo. A su lado un tenor lírico como es el turco Arcayürek y dos barítonos-bajos de parecido color vocal que cumplieron con creces en sus respectivas intervenciones como fueron el alemán Winckhler y el finlandés Kataja. Una espléndida velada con esta inestimable visita del gran músico Jordi Savall.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere a los 42 años la actriz Verónica Echegui
  2. 2

    El lamentable espectáculo de Medvedev tras la metedura de pata de un fotógrafo en el US Open
  3. 3

    Los estrechos vínculos de Verónica Echegui con Euskadi
  4. 4

    Las obras que obligan a cerrar una docena de comercios del centro de Bilbao
  5. 5

    Las comparsas cargan contra la Policía Municipal en su balance de fiestas: «Nos han puesto trabas»
  6. 6

    Detienen por segunda vez al pirómano de Getxo tras atacar dos coches y un contenedor
  7. 7

    Sin relevo para garantizar las pensiones: Euskadi no logra alcanzar los dos cotizantes por jubilado a pesar del récord de empleo
  8. 8 Consternación en el cine y la sociedad española tras la repentina muerte de Verónica Echegui a los 42 años
  9. 9 El importante aviso de la Aemet para esta semana en Bizkaia: estas serán las zonas afectadas
  10. 10

    Robo masivo en La Vuelta al Visma: con las bicicletas justas para salir en la tercera etapa

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Óptimo Mendelssohn

Óptimo Mendelssohn