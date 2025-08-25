El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

El maestro Jordi Savall Quincena Musical de San Sebastián

Óptimo Mendelssohn

Nino Dentici

Nino Dentici

Lunes, 25 de agosto 2025, 17:04

Cuando el maestro Jordi Savall apareció apoyándose en su bastón y lo depositó a los pies de su atril, se dirigió al auditorio y nos ... recordó la guerra de Ucrania y el genocidio de Gaza. Tras los aplausos recibidos dirigió con elegancia y absoluta nitidez a la extraordinaria orquesta que interpretaba la «Escocesa» de Mendelssohn. Energía y obediencia fueron las características de la orquesta y coro creados por Savall. El homogéneo y brillante sonido orquestal prevaleció en los cuatro movimientos interpretados sin interrupción.

