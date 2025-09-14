El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Un concierto en la Colegiata de Zenarruza. Maika Salguero

Música barroca femenina

Arrancan con 'Le Concert de L'Hostel Dieu' los conciertos en la Colegiata de Zenarruza

Nino Dentici

Bilbao

Domingo, 14 de septiembre 2025, 16:53

Han dado inicio los conciertos que se celebran en la bella colegiata de Zenarruza y que año tras año la labor del responsable Koldo Narvaiza ... hace que se llenen gracias a la calidad en su programación. En esta ocasión el concierto se centró en el florecimiento musical del ingenio femenino que transcurrió desde Italia a Francia. La voz a esa música de compositoras como Barbara Strozzi o Antonia Bembo y las francesas Elisabeth de la Guerre o Duval corrió a cargo como única solista de la soprano ligera canadiense Heather Newkouse. Con su penetrante voz hizo gala de una gran expresividad y cuidada línea de canto. La ligereza de su instrumento sirvió ante todo para interpretar un canto alegre y delicado bucolismo, aunque luego en los varios tristes 'Lamentos' que también cantó careció de terciopelo y gravedad.

