Música barroca femenina

Han dado inicio los conciertos que se celebran en la bella colegiata de Zenarruza y que año tras año la labor del responsable Koldo Narvaiza ... hace que se llenen gracias a la calidad en su programación. En esta ocasión el concierto se centró en el florecimiento musical del ingenio femenino que transcurrió desde Italia a Francia. La voz a esa música de compositoras como Barbara Strozzi o Antonia Bembo y las francesas Elisabeth de la Guerre o Duval corrió a cargo como única solista de la soprano ligera canadiense Heather Newkouse. Con su penetrante voz hizo gala de una gran expresividad y cuidada línea de canto. La ligereza de su instrumento sirvió ante todo para interpretar un canto alegre y delicado bucolismo, aunque luego en los varios tristes 'Lamentos' que también cantó careció de terciopelo y gravedad.

En la parte instrumental destacaríamos al violinista cubano Reyner Guerrero, quien mostró su destreza al interpretar una hermosa y complicada sonata de Isabella Leonarda y en general, tal como ocurre en casi todos los conjuntos especialistas en un género concreto, 'Le Concert de L'Hostel Dieu' nos transmitió su entendimiento entre los cinco miembros con su director Franck Comte sentado al clave y con Aude Walker y Ulrik Larsen al violonchelo y a la tiorba respectivamente. Un buen comienzo de festival que se desarrolla en el hermoso marco con la vista puesta en su policromado altar renacentista. 'Le concert de L'Hostel Dieu'. Solistas: Heather Newhouse (S); Reynier Guerrero (violin); Aude Walker (violonchelo); Nicolás Muzy (tiorba); Franck Comte (clave y director). Colegiata de Zenarruza. 13-IX-25

