El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Urgente Aparecen los restos mortales de Mati Muñoz, la turista española desaparecida en Indonesia
Logo Patrocinio
La Gewandhausorchester de Leipzig. Quincena
Crítica musical

Esplendor luterano

Nino Dentici

Nino Dentici

Sábado, 30 de agosto 2025, 16:43

No deja de ser un lujo el hecho de contar en el foso con la orquesta más veterana de Alemania. Bajo la dirección del maestro ... Andris Nelsons, el conjunto alemán nos deparó una versión exquisita de la Sinfonía 'La Reforma' de Mendelssohn con cautivadores movimientos como el segundo 'Allegro Vivace' y el tercero un 'andante' que hizo llorar a las cuerdas y emocionarnos. El director letón dispuso del Orfeón Donostiarra cuya labor fue encomiable durante el 'Requiem' de Brahms que siguió en la segunda parte.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El niño de once años evacuado de las piscinas de El Fango murió ahogado
  2. 2

    La hija de Pelicot dice que ya no se habla con su madre: «Me ha abandonado»
  3. 3

    Escándalo en Italia por la difusión de fotos íntimas de mujeres, entre ellas la primera ministra Meloni
  4. 4

    Blondie, el león más querido del mundo, es ahora el trofeo de un cazador
  5. 5

    Mungia reinventa el caserío de Olentzero ante la caída de visitantes
  6. 6

    Esteban acusa a Sánchez de «aferrarse al poder como una lapa» y carga contra Bildu
  7. 7 Última hora del estado de salud de Bruce Willis: su familia toma una drástica decisión
  8. 8

    Un tribunal de apelaciones de EE UU tumba los aranceles de Trump
  9. 9

    La plaza de toros de Orozko se echa al monte
  10. 10 El guiño del luchador Topuria a un exjugador del Athletic en un partidillo de fútbol

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Esplendor luterano

Esplendor luterano