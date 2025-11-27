El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

La Orquesta Sinfónica de Barcelona y Cataluña.

Canto catalán

La Orquesta Sinfónica de Barcelona y Cataluña lució su hermoso colorido y su armonía

Nino Dentici

Nino Dentici

Bilbao

Jueves, 27 de noviembre 2025, 16:45

Comenta

Es natural que el maestro Ludovic Morlot, su titular, se sintiera cómodo dirigiendo a tan excelente orquesta como es la de Barcelona y Cataluña. Figuraban ... en el programa algunas partes de la opereta 'The Magic Opal', compuesta por Isaac Albéniz en su estancia londinense. Concretamente tres páginas de esa opereta en la que, tras una amplia obertura, los dos siguientes movimientos, un preludio y el balé, resultaron de belleza melódica el primero y de gran brillantez el segundo. El 'desembarco' catalán, como así se nos anunció en el programa de mano, se realizó en primer lugar con Frederic Mompou. La soprano catalana Nuria Rial se encargó de interpretar cinco canciones populares de este músico barcelonés.

