Canto catalán

Es natural que el maestro Ludovic Morlot, su titular, se sintiera cómodo dirigiendo a tan excelente orquesta como es la de Barcelona y Cataluña. Figuraban ... en el programa algunas partes de la opereta 'The Magic Opal', compuesta por Isaac Albéniz en su estancia londinense. Concretamente tres páginas de esa opereta en la que, tras una amplia obertura, los dos siguientes movimientos, un preludio y el balé, resultaron de belleza melódica el primero y de gran brillantez el segundo. El 'desembarco' catalán, como así se nos anunció en el programa de mano, se realizó en primer lugar con Frederic Mompou. La soprano catalana Nuria Rial se encargó de interpretar cinco canciones populares de este músico barcelonés.

El arte que atesora la cantante manresana lo evidenció en la dulzura de su legato, en el fraseo sin mácula y en el control de la media voz al cantar 'Damunt de tu només les flors' (Encima de ti solo las flores). Gusto y musicalidad caracterizaron a la soprano en ese conjunto de canciones lentas, llenas de expresividad, hasta que nos sorprendió con la 'scherzante' 'Els Ballaires dins un sac', la única que nos brindó de las seis del tarraconense Robert Gerhard. A continuación, la Sinfónica de Barcelona y Cataluña, lució su hermoso colorido y su armonía en el 'Preludio de la siesta de un fauno', con una destacada actuación del solista de flauta y el del oboe.

Digamos asimismo que nos pareció muy interesante la pieza 'Pluja' (Lluvia), compuesta por Miquel Oliu con una claridad meridiana en una música moderna, muy programática o descriptiva muy bien leída y dirigida por el maestro Ludovic Morlot.

Conciertos de la BOS. Invitada: La Orquesta Sinfónica de Barcelona i Catalunya. Obras de Albéniz, Mompou, Gerhard, Debussy, Miquel Oliu y Ravel. Dirección de Orquesta: Ludovic Morlot. Bilbao 26-XI-25.