La mezzosoprano Sasha Cooke. Stephanie Girard
Crítica musical

La calidez vocal de Sasha Cooke

Nino Dentici

Sábado, 18 de octubre 2025, 20:30

De total acierto podríamos afirmar la presencia de la mezzo Sasha Cooke cantando con la Orquesta Sinfónica de Bilbao. Los cuatro lieder de Mahler que ... integran 'Canciones de un viajero' tuvieron una interpretación de gran altura musical gracias a la mezzo estadounidense. La infelicidad del personaje (el mismo Mahler) contó con la belleza y la homogeneidad vocal de la distinguida cantante. Desde el primer lied su sensual voz reflejó la desdicha del viajero y salvo el segundo lied, más alegre y bucólico, los otros fueron una excelente muestra de su desesperación.

