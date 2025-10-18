La calidez vocal de Sasha Cooke

De total acierto podríamos afirmar la presencia de la mezzo Sasha Cooke cantando con la Orquesta Sinfónica de Bilbao. Los cuatro lieder de Mahler que ... integran 'Canciones de un viajero' tuvieron una interpretación de gran altura musical gracias a la mezzo estadounidense. La infelicidad del personaje (el mismo Mahler) contó con la belleza y la homogeneidad vocal de la distinguida cantante. Desde el primer lied su sensual voz reflejó la desdicha del viajero y salvo el segundo lied, más alegre y bucólico, los otros fueron una excelente muestra de su desesperación.

El común denominador de la música suave y calmada encontró la respuesta idónea en la voz de Sasha Cooke. Con la letra del propio compositor, la intérprete midió perfectamente la intencionalidad y el sentimiento del texto mahleriano. Con el absoluto control de la intensidad y la colaboración de la Sinfónica de Bilbao no fue el simple cumplimiento de interpretar o llevar a cabo un canto, sino que supuso la comunión del auditorio con la hermosa interpretación de una obra compuesta para voz de barítono.

En ese caminar del infeliz que ve rota su relación amorosa nos acompañó una voz que no abandonó la suavidad lineal y el lirismo requeridos. En el éxito tuvo que ver y mucho la batuta del maestro valenciano Ramón Tebar, quien imprimió a la BOS la dulzura del pianísimo y la sutil compenetración con la intérprete.