Neomak lanzan un disco conceptual para exorcizar miedos

Óscar Cubillo Miércoles, 12 de noviembre 2025, 17:26 Comenta Compartir

Al principio se hacían llamar Sorginak y eran las jovencísimas pandereteras guipuzcoanas que acompañaban al trikitilari bilbaíno Kepa Junkera hasta que éste, en 2018, sufrió el ictus en Bélgica que frenó su carrera mundial. Tras ello, en 2021, siete de estas 'brujas' continuaron una carrera propia, rebautizándose como Neomak ('lunas nuevas' en griego) y debutando con un disco homónimo de 7 cortes en 22 minutos donde la modernidad de la electrónica global se impone a la tradición folk y pone el foco en las voces, al modo de las afamadas pandereteiras gallegas Tanxugueiras.

Con ese disco, Neomak también vieron mundo por su cuenta: Japón, Corea del Sur, Estados Unidos… Y ahora, con ya sólo cuatro integrantes en el grupo, ve la luz su reválida, titulada 'Lazturak orbain', de 9 cortes en 24 minutos que ellas no piensan que se queden cortos: «Para nosotras es lo justo. Es lo que nos ha salido. No hemos querido alargarlo, y además también es un disco intenso», nos cuentan en La Sinsorga, donde este miércoles han presentado la novedad.

Ampliar Alaitz, Irati y Garazi tocando en La Sinsorga. Óscar Cubillo

'Lazturak orbain' persiste en el espíritu de su debut 'Neomak', pero parece más asentado, madurado e incluso orgánico, recordando tanto a Junkera por la triki como a Zetak por los arreglos electrónicos y los ambientes. «Sigue la misma línea, pero es verdad que ahora en directo vamos con menos pregrabados y ponemos la electrónica en vivo. Además, el primer disco fue algo más espontáneo, este está más meditado».

Los conciertos los darán en sexteto, con ellas cuatro, Alaitz, Garazi, Irati y Leire, a las voces, panderos y triki, más dos músicos de apoyo: Etxahun Urkizu a la batería y Eider Villalba a los teclados y los coros. «Con la batería todo tiene otra presencia por su buen ritmo, y los teclados aportan una nueva frescura».

Letras «profundas»

Las letras están muy elaboradas, «son profundas y con gran corazón», detallaron. Pero ¿es un álbum conceptual?: «Sí, así lo vemos nosotras, es un disco conceptual en el que usamos la música para cambiar». Un repertorio que gira alrededor del miedo, que ellas perciben como «un sentimiento subjetivo»: «Sí, trata del miedo, pero como un reflejo de la sociedad. Las canciones del disco van en orden. Primero hablan del miedo que te supera, que es más grande que tú. Luego el ritmo cambia, entramos en otro tipo de temores, se impone la duda… Cada cual lo ve según su experiencia. Y acaba el disco mirando hacia afuera, hacia el exterior, a un mundo que no se encuentra en la mejor situación».

Al preguntarles si las gallegas Tanxugueiras, con su folk galaico, su andamiaje electrónico y sus voces en primer plano, les influyen o simplemente son coetáneas, Neomak afirman que «compartimos el folk y el gusto por la tradición, así que es normal que mantengamos perspectivas parecidas. Hemos bebido de las mismas fuentes. Hemos compartido escenario con ellas y son la bomba. Las conocemos desde antes del festival de Benidorm. Además, en Euskal Herria y Galicia hay un gran interés por el folk, por las panderetas…».

Neomak venderán el nuevo disco en la Azoka de Durango, donde seguro firmarán muchas copias. Luego les hace 'mucha ilusión' participar en el nuevo Aske Festibala de Atarrabia, con tantos nombres famosos en su cartel (27 de diciembre; sustituto del Hatortxu Rock), y pasarán por el Jimmy Jazz de Vitoria (3 de enero), pararán en el Teatro Arriaga (el 6 de enero, día de Reyes), seguirán por Mungia (Olalde, 16 de enero)…

Temas

Kepa Junkera