Musika Música apela a las pasiones con espíritu barroco

Es un festival de música clásica único en España, capaz de ofrecer 70 conciertos en apenas tres días, entre el 7 y el 9 de marzo. Una proeza que lleva superando con nota desde 2002. En los primeros 18 años la organización dependía de la ... Fundación Bilbao 700 y desde 2020 está en manos del Ayuntamiento, que siempre ha patrocinado el evento. En la actualidad lo respalda con un millón de euros. En su 24ª edición este certamen maratoniano, bautizado ya en su origen como Musika-Música, se presenta bajo el título omniabarcante de 'Emociones'. Por el módico precio de entre 8 y 15 euros, el gran público tendrá acceso a conciertos de primer nivel, lo mismo sinfónicos y corales que de cámara, sin que falten propuestas interdisciplinares con danza, ambientación escénica y hasta instalaciones participativas textiles. Las entradas se ponen a la venta mañana.

Desde Andrea Falconieri (1585-1656) a Gabriel Erkoreka (1969), la lista de compositores y estilos es muy variada, con un arco temporal que abarca desde el siglo XVI al XXI. Las emociones se desatarán muy especialmente con la música barroca y grupos de la talla de Ensemble Nereydas, con Ulises Illán al frente; Festival Strings Lucerne, que dirige Daniel Dodds; Café Zimmermann, Ensemble Diderot y OBNI, sin que falte la reputada Orquesta Barroca de Friburgo, comandada por la violinista y directora Cecilia Bernardini. El cartel oficial de Musika Música está nimbado por cuatro rostros con el sello del pintor y teórico del arte francés Charles Le Brun que, entre otras cosas, intentó catalogar gráficamente con espíritu barroco y trazo muy firme todas las pasiones.

La BOS con Erik Nielsen

El espíritu pedagógico y sensitivo de Le Brun –que se hizo fuerte en tiempos del Rey Sol– motiva esta nueva edición de Musika Musica, que no una vez más no escatima recursos ni ambición, con 70 conciertos y más de 1.500 intérpretes que tomarán posiciones en las salas del Euskalduna. Únicamente el concierto inaugural tendrá lugar en el Teatro Arriaga, el viernes 7 de marzo, con la Orquesta Sinfónica Bilbao y la Sociedad Coral, bajo la dirección de su extitular, Erik Nielsen, que mantiene lazos estrechos con la formación vasca. El mes pasado triunfó en la temporada de la ABAO con 'Tristán e Isolda' al frente de la BOS y también protagonizó un concierto de abono con piezas de Guridi, Liebermann y Dvorák.

El maestro estadounidense dará el pistoletazo de salida de Musika Música con la obertura de 'El holandés errante', de Wagner, la suite de 'El lago de los cisnes', de Chaikovski, y las 'Danzas polovtsianas' de Borodin. «Ademas, en la jornada inaugural, casi de forma simultánea, se abrirán las puertas del Euskalduna para rendir homenaje a Maurice Ravel (1875-1937). La inauguración de Musika Música coincide con el aniversario de su nacimiento, el mismo 7 de marzo», subrayaba ayer en rueda de prensa Begoña Escribano, directora del festival. La encargada de festejar esta efeméride tan señalada será la Orquesta Sinfónica de Galicia, a las órdenes de Andrew Litton, con la interpretación de varias piezas del compositor vasco-francés: 'Valses nobles y sentimentales', 'La Valse' y 'Bolero'.

La agrupación gallega brindará asimismo un concierto el sábado, en el auditorio del Euskalduna, con la suite de 'Peer Gynt' y la Sinfonía nº 1 de Bizet, y además pondrá el colofón del festival al día siguiente, con la Sociedad Coral de Bilbao y cuatro solistas, que brindarán la 9ª Sinfonía de Beethoven. Más discreta será la participación de la Euskadiko Orkestra. La formación vasca, sin director titular desde hace dos semanas, al ser destituido abruptamente Robert Treviño, protagonizará un único concierto a las órdenes de Nicolè Foron.

El joven maestro italo-alemán llevará las riendas de Euskadiko Orkestra por primera vez y la obra elegida para su debut es 'Sinfonía Fantástica', de Berlioz. Otras agrupaciones que se harán escuchar en Musika Música serán las sinfónicas de Tenerife –que desde hace 15 años no toca en la Península – y la de Castilla y León, sin que falte una intervención muy especial de la navarra, que brindará 'Las criaturas de Prometeo', de Beethoven, con el acompañamiento del grupo de danza Kukai. La diversidad y el carácter multitudinario es una seña de identidad de Musika Música desde sus orígenes así que, una vez más, se aspira a llegar al listón de 30.000 asistentes.

«Durante tres días nos convertimos en la capital europea de la música clásica. Atraemos a todo tipo de público, desde el local al foráneo, ya sea entendido o no, sin descartar a las familias», enfatizaba ayer el alcalde de Bilbao, Juan Mari Aburto, que al hilo del lema de 'Emociones' no se privó de hacer una alusión a la neurociencia, al recordar que «hay estudios que prueban que la música activa más de 20 áreas de nuestro cerebro al mismo tiempo». Una experiencia que con toda seguridad podrá vivirse en Musika Música con el Cuarteto Casals, el sexteto vocal alemán Singer Pur o el dúo formado por el chelista Iagoba Fanlo y el pianista Miguel Ituarte. El primer fin de semana de marzo no tendrá desperdicio.