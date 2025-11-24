El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Cliff, durante una actuación en Suiza en 2007. Efe

Muere la leyenda del reggae Jimmy Cliff a los 81 años

Fue uno de los mayores exponentes del género en su expansión de Jamaica a todo el planeta

Miguel Aizpuru

Miguel Aizpuru

Lunes, 24 de noviembre 2025, 15:53

Comenta

Jimmy Cliff, la icónica estrella del reggae que ayudó a transformar la música de la isla de Jamaica en un fenómeno cultural global, ha fallecido ... a los 81 años, según informa su esposa en un mensaje en redes sociales. Uno de los grandes referentes del género desde los años 60, Cliff escribió e interpretó durante seis décadas canciones que fusionaron el reggae con el folk, el soul, el ska y el rock, y abordó sin ambages temas políticos y sociales como la pobreza, la lucha contra las injusticias y el pacifismo.

