Muere la leyenda del reggae Jimmy Cliff a los 81 años

Jimmy Cliff, la icónica estrella del reggae que ayudó a transformar la música de la isla de Jamaica en un fenómeno cultural global, ha fallecido ... a los 81 años, según informa su esposa en un mensaje en redes sociales. Uno de los grandes referentes del género desde los años 60, Cliff escribió e interpretó durante seis décadas canciones que fusionaron el reggae con el folk, el soul, el ska y el rock, y abordó sin ambages temas políticos y sociales como la pobreza, la lucha contra las injusticias y el pacifismo.

«Con profunda tristeza comparto que mi esposo, Jimmy Cliff, falleció debido a una convulsión seguida de neumonía», ha expresado este lunes su esposa Latifa Chambers en la cuenta oficial del artista en Instagram, donde agradece a los familiares, «amigos, compañeros artistas y colegas que han compartido su viaje con él». «A todos sus fanáticos alrededor del mundo, que sepan que su apoyo fue su fortaleza durante toda su carrera», añade el comunicado.

Cliff, multinstrumentista zurdo y guitarrista excepcional, fue artífice de éxitos como 'You Can Get It If You Really Want', 'I Can See Clearly Now' y 'The Harder They Come' durante los años 70. Su figura es considerada una de las más populares en el género junto a Bob Marley, Peter Tosh o 'Toots' Hibbert. Precisamente, con Marley colaboró en varias producciones en los inicios de la carrera de ambos en la década de 1960.

Pese a no rebasar los 20 años entonces, Cliff era ya un intérprete reputado en la isla, cuando comenzaban a despuntar comercialmente el reggae, el ska y el movimiento rastafari. La fama internacional le llegó con el cambio de década y la exitosa película de 1972 'The Harder They Come', que protagonizó inspirado en parte en experiencias de su infancia en la pobreza.

A partir de ahí, se dio a conocer al mundo y presentó la música jamaicana a una audiencia global. Cliff, que profesaba el islam, fue un destacado pacifista y compuso el tema 'Vietnam' en contra de la guerra. Bob Dylan la describió como «la mejor canción protesta» que había escuchado jamás. Pese a que tuvo unos años de declive artístico y comercial, un tema suyo del años 1983, 'Reggae Night', supuso un auténtico éxito tardío en su carrera, con un éxito masivo en Europa en el verano de dicho año.

El primer ministro de Jamaica, Andrew Holness, ha expresado tras conocerse el fallecimiento que la nación isleña debe mucho a «un verdadero gigante cultural cuya música llevó el corazón de nuestra nación al mundo». «Su música animó a la gente en tiempos difíciles, inspiró a generaciones y ayudó a moldear el respeto global que hoy tiene la cultura jamaiquina», ha añadido Holness. «Buen paseo, Jimmy Cliff. Tu legado vive en cada rincón de nuestra isla y en los corazones del pueblo jamaiquino», ha finalizado el mandatario.