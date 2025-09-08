Muere a los 95 años el director de orquesta Christoph von Dohnányi

El maestro berlinés Christoph von Dohnányi ha fallecido dos días antes de cumplir 96 años. Sus últimos conciertos los dirigió poco antes de la pandemia. ... Durante su carrera de más de medio siglo, no solo preservó y transmitió la gran tradición musical germánica, sino que también contribuyó al desarrollo del repertorio contemporáneo como paladín de Schoenberg, Bartók, Schnittke y Lutosławsky.

Discreto y cerebral en el podio, cada vez que salía a escena es probable que se acordara de su padre y su tío. El primero era jurista y el segundo, teólogo. Ambos fueron ejecutados por los nazis. Una tragedia que le llevó a seguir los pasos de su progenitor. Empezó a estudiar Derecho en Múnich, pero al cabo de dos años se decantó por los pentagramas, como su abuelo, Ernő Dohnányi, un renombrado músico húngaro. Al joven le sobraba carisma para triunfar.

No se limitaba a esgrimir bien la batuta. Tenía una capacidad de gestión que muy pronto marcó tendencia en Alemania. A los 27 años ya llevaba las riendas como director general de la Ópera de Lübeck y luego dio el salto a Frankfurt y Hamburgo. Le gustaba la intendencia y promover las puesta en escena más renovadoras de la época. No era conservador en ningún ámbito de la vida. Entre las muchas formaciones que pasaron por sus manos, destaca la Orquesta de Cleveland (1984-2002), con la que realizó 15 giras internacionales, incluyendo actuaciones en Salzburgo, los BBC Proms, Edimburgo y China. La llevó a cotas de excelencia que le valieron la etiqueta de 'la mejor de EE UU'.

Nada amigo de la publicidad y el marketing, relativizaba sus logros porque también se sentía muy orgulloso de su actividad al frente de la Philharmonia de Londres (1997-2008), la Orchestre de Paris (1998-2000) y la NDR de Hamburgo (2004-2011). Entre sus discos hay versiones magníficas de las sinfonías de Mendelssohn, 'Wozzeck', 'Salomé 'y 'El holandés errante'. Era un hombre que vivía intensamente el presente. Se casó tres veces con intérpretes de renombre (la actriz Renate Zillessen, la soprano Anja Silja y la violinista Barbara Koller, a la que llevaba 35 años) y tuvo cinco hijos.