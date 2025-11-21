El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Los participantes de la última edición del concurso de Amazon Prime Video. Prime

La gira de Operación Triunfo arrancará en abril en el BEC

El tour de los cantantes de la última edición del reality suman diez nuevas ciudades

Miguel Aizpuru

Miguel Aizpuru

Viernes, 21 de noviembre 2025, 11:10

Comenta

Bizkaia volverá a ser el punto de partida de otra de las grandes giras del próximo año, la de Operación Triunfo, que llevará a los escenarios a los cantantes que han participado en la última edición del reality que ahora se emite en Amazon Prime.

El lugar elegido ha sido el Bizkaia Arena del BEC y, la fecha, el próximo sábado 18 de abril. Será la primera parada de una extensa gira que se prevé multitudinaria y que, en principio, recorrerá trece ciudades españolas. Las entradas ya se encuentran a la venta en la web oficial del concurso, www.giraot25.com.

Así, este viernes se han sumado diez ciudades más a las que ya se conocían –Madrid, Barcelona y Valencia–, hasta conformar una extensa gira con citas también en Barakaldo, A Coruña, Granada, Murcia, Alicante, Santander, Fuengirola, Chiclana de la Frontera, Mairena de Aljarafe y Zaragoza.

Cartel de la gira. Prime

OT25 En Concierto promete «llevar la energía, el talento y la emoción del programa» a los principales escenarios del país, con los 16 concursantes de esta última edición del formato televisivo, que interpretarán las canciones más destacadas del reality.

