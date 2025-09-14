El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Pello Reparaz ha llenado tres veces Illumbe con 'Mitoaroa II'. Zetak

De los gaztetxes a los estadios: el 'boom' de la música en euskera

Los dos San Mamés de Zetak con 'Mitoaroa' son el más reciente hito de un creciente éxito de los artistas euskaldunes

Miguel Aizpuru

Miguel Aizpuru

Domingo, 14 de septiembre 2025, 00:44

Llenar San Mamés en menos de tres horas y sin despeinarse y atreverse a anunciar una segunda fecha en el mismo recinto, el más grande ... de Euskadi. Semejante hito musical no lo han logrado Bruce Springsteen, AC/DC o los Rolling Stones, sino una banda navarra: Zetak, liderados por el carismático Pello Reparaz que con su novedosa propuesta multidisciplinar de 'Mitoaroa' ha batido todos los récords de la música euskaldun y de los conciertos masivos en Bizkaia en los últimos años, superando en ritmo de entradas vendidas a Metallica o Fito & Fitipaldis, que protagonizaron los últimos macroconciertos en el estadio de San Mamés, ambos en 2022.

