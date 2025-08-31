El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Los componentes de la banda, dando unos pases en Vistalegre durante una visita a Bilbao. El Correo

Gabinete Caligari solo vivió una vez

Una exhaustiva biografía de Carlos H. Vázquez repasa la historia de la banda castiza que marcó a fuego el pop y el rock de finales del siglo pasado

Miguel Aizpuru

Miguel Aizpuru

Domingo, 31 de agosto 2025, 00:08

Casticismo, camisas de lunares, patillas toreras, post-punk, pop y pasodoble, whisky Four Roses y JB, odas a Soria y al Madrid más de barrio… ... En una sociedad cada día más globalista, desapegada e impersonal, recordar este cóctel ochentero puede parecer anacrónico o extravagante, pero quizás por eso mismo sea más necesario que nunca. Así al menos lo demuestra el éxito de la nueva biografía de Gabinete Caligari, 'Cómo perdimos Madrid' (Editorial Sílex), con una primera edición agotada en un mes y la segunda ya a la venta. A lo largo de 350 páginas, el periodista Carlos H. Vázquez revisita a fondo y apoyado en un sinfín de testimonios la historia de una banda que marcó a fuego el pop español de calidad de finales del siglo pasado y que, quizás debido a no haber regresado nunca, ha sido algo olvidada en los últimos años, a diferencia de contemporáneos como Alaska, Loquillo o Los Secretos.

