Una 'tregua' en el conflicto de la BOS permitirá ofrecer la zarzuela 'Mari-Eli' en el Arriaga

El conflicto laboral entre el comité de empresa de la BOS y su directiva no se llevará por delante las funciones de 'Mari-Eli', de ... Guridi, que tiene programado el Teatro Arriaga para mañana y pasado. A raíz del acto de conciliación y cita judicial, que se han prolongado en la jornada de este martes más de cuatro horas, se acaba de desconvocar la huelga parcial que tenían previsto escenificar los músicos en el transcurso de las representaciones de la zarzuela. Es decir, no habrá paros a los 30 minutos de empezar la representación y nadie desalojará el escenario. Los 44 músicos de la BOS ocuparán su lugar en el escenario y tocarán hasta el final, acompañando a 10 solistas (como Andrea Jiménez, Botond Odor y Gexan Etxabe) y 60 miembros de la Sociedad Coral de Bilbao.

El montaje, con dirección escénica de Calixto Bieito, se ofrecerá con todo su esplendor porque la partes implicadas en el conflicto han llegado a un acuerdo. «La amenaza real de una demanda económica por el Teatro Arriaga o la posibilidad de que por el daño causado haya despidos procedentes de los músicos nos ha llevado a dar marcha atrás», explican los sindicatos ELA, UGT y CC OO, que integran el comité de empresa de la BOS. ¿Y la contrapartida para ellos? Algo que supondrá poner en marcha un debate en condiciones: «Se ampliará la mesa de negociación ya que se incorporarán los patronos de la Fundación Juan Crisóstomo Arriaga-Sinfónica de Bilbao; o sea, ahí tendremos a la diputada, la directora de Cultura y al concejal de Cultura».

Hasta ahora la entidad foral se había puesto de perfil en este conflicto. «El Ayuntamiento tiene un tercio de propiedad en la Fundación de la BOS, pero la Diputación tiene dos tercios. Eso significa que tiene más poder de decisión sobre nosotros», recuerdan los sindicatos. Más allá del acuerdo al que se ha llegado esta mañana, la tensión se mantiene entre las partes implicadas y trae consigo sorpresas como la desaparición de la Sinfónica de Bilbao del plantel artístico que ofrecerá la ópera 'Otello' en la temporada de la ABAO a partir del 17 de mayo. Todavía no se sabe qué formación orquestal reemplazará al conjunto bilbaíno, lo único seguro es que la directiva de la BOS ha decidido no comprometerse y rescindir el contrato. No hay certeza de que los músicos vayan a tocar o no, de ahí que se haya optado por dejar vía libre a otra orquesta.

La ABAO puede respirar tranquila, como ya hizo a principios de temporada. La dirección de la BOS también decidió entonces apear a sus músicos, ante la tesitura de no poder garantizar el cumplimiento del contrato. La BOS era la orquesta elegida para inaugurar la programación con 'Il Trittico', pero finalmente ocupó su lugar la Orquesta Sinfónica de Navarra. Se evitaron problemas, pero el conflicto laboral se mantiene. Respaldo no le falta al comité de empresa de la BOS en sus reivindicaciones. Además del apoyo explícito de 17 agrupaciones de toda España, desde Euskadiko Orkestra a la Sinfónica de Galicia y los dos conjuntos sinfónicos de Barcelona, pasando por los cuatro de Andalucía y la Orquesta Nacional de España, cuenta con la compresión de la Asociación de Músicos Profesionales de Orquestas Sinfónicas (AMPOS) que ha emitido un comunicado que considera «rígida» y «falta de empatía» la labor gestora de la BOS.