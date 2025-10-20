'La forza del destino' en la Guerra Civil

La primera ópera de la temporada de la ABAO se ambienta en la Guerra Civil, pese a que el argumento nada tiene que ver con ... la contienda española. 'La forza del destino' se basa en un drama de Ángel Saavedra (1791-1865), duque de Rivas, que da cuenta de la trágica historia de amor entre Don Álvaro, un militar de origen indio (hijo de un virrey español de Perú y de una princesa inca), y la joven sevillana Leonora, hija del marqués de Calatrava. La trama se remonta al siglo XVIII y exprime todos los tópicos del Romanticismo. El honor, la intolerancia y la fatalidad marcan las pautas de una historia en la que el odio fratricida condiciona la vida y muerte de la figura más inocente de todas: Leonora de Vargas.

¿Cómo cuadra esa historia con el conflicto armado entre republicanos y nacionales? Pues con mucha fantasía y capacidad de abstracción. Basta la referencia a la Guerra de Sucesión Austriaca (1740-1748), que enfrentó a españoles e italianos contra alemanes, para echar a volar la imaginación y descontextualizar al argumento. Hace 12 años no le hizo falta más al director de escena Ignacio García. La producción 'low cost' de la ABAO estrenada como tercer título de la programación de 2013/14 se reconvierte ahora en la primera de la temporada y lo hace con el mismo montaje austero y funcional, que incluía material textil reciclado por el propio régisseur y Cesidio Niño, que entonces era jefe de producción y al año siguiente, en 2014, ya tomó la riendas como director artístico de la ABAO.

En el marco de crisis económica de la entidad bilbaína que llevó a la eliminación de dos títulos –la temporada siguiente se pasó de siete a los cinco actuales–, la producción se recibió con interés y se valoró su originalidad. Era la primera vez que se recurría a la Guerra Civil como telón de fondo de 'La forza del destino'. Hasta entonces solamente se había aplicado ese experimento con 'Carmen' y nunca en escenarios españoles. El director de escena Frank Corsaro abrió camino en la Opera Company of Philadelphia y en la New York City Opera. La suya fue una apuesta arriesgada, en una época en la que nuestro país estaba muy de moda en Estados Unidos por su entrada en la OTAN y la celebración de los Mundiales de Fútbol. En la reinterpretación del 'régisseur' americano la gitana aparecía en el papel de militante republicana y Don José como soldado fascista. ¿Tenía sentido adjudicar a Carmen una misión política? ¿No era un recurso demasiado forzado convertirla en una especie de Mata-Hari? Los más críticos con el experimento aducían que se manipulaba la trama y la simplificación ideológica llegaba a ser caricaturesca. No obstante, sentó precedente y su impacto llega hasta nuestros días: en los últimos 15 años, lo mismo en Austria que en Francia y Estados Unidos, se han representado montajes de 'Carmen' que reviven la Guerra Civil. Ninguno ha llegado a España.

Calixto Bieito y el 'Guernica'

'La forza del destino' también ha seguido resituándose en la Guerra Civil en el extranjero. En 2015 el director artístico del Arriaga, Calixto Bieito, triunfó en la English National Opera (ENO) con un trabajo muy ambicioso, que incluía referencias visuales al 'Guernica' de Picasso, desfiles militares, quema de libros, autoflagelaciones.... Se elogió su nervio dramático, obtuvo el reputado galardón británico Sky Arts y se esperaba una proyección internacional imparable. Era una coproducción de la English National Opera con la Metropolitan Opera House de Nueva York y la Opera Company de Toronto. En principio tenía que hacer parada en Estados Unidos y Canadá, pero la gira se frustró.

Ampliar Detalle de 'La forza del destino', con la impronta de Calixto Bieito, que se representó en la English National Opera en 2015. R. Workman / ENO

Ampliar Producción de 'La forza del destino', estrenada en 2017 en la Ópera Alemana de Berlín, que firmó Frank Castorf. T. Aurin/Deutsche Oper Berlin

En Nueva York se alegaron razones económicas para cancelar las funciones de 2017. «Tenemos que ahorrar cerca de un millón de dólares debido a las dificultades financieras del teatro», explicó Peter Gelb, director general del Metropolitan. Pese a su buena recepción entre el público inglés, el montaje de Calixto Bieito se quedó en el baúl de los recuerdos. Fue el último montaje de éxito que ha resituado la trama de una ópera popular en la Guerra Civil. La última propuesta, concebida por Frank Castorf, se estrenó hace ocho años en la Ópera Alemana de Berlín y era un pastiche que combinaba la contienda española con la liberación de Nápoles por las tropas estadounidenses. Tampoco faltaba la lectura de textos de Curzio Malaparte.

Aquella versión provocó abucheos y protestas. Desde entonces no se ha experimentado con 'La forza del destino' y la Guerra Civil. Lo cual no significa que no se haga en el futuro. De momento, se recupera este sábado la adaptación que se vio en el Euskalduna hace 12 años.