Montaje de 'La forza del destino' con el sello de Ignacio García que se verá en la inauguración de la temporada de la ABAO. E. Moreno Esquibel

'La forza del destino' en la Guerra Civil

La temporada de la ABAO se inaugura el sábado con un montaje de la ópera de Verdi que se estrenó hace 12 años y ha creado escuela

Isabel Urrutia Cabrera

Isabel Urrutia Cabrera

Lunes, 20 de octubre 2025, 00:34

La primera ópera de la temporada de la ABAO se ambienta en la Guerra Civil, pese a que el argumento nada tiene que ver con ... la contienda española. 'La forza del destino' se basa en un drama de Ángel Saavedra (1791-1865), duque de Rivas, que da cuenta de la trágica historia de amor entre Don Álvaro, un militar de origen indio (hijo de un virrey español de Perú y de una princesa inca), y la joven sevillana Leonora, hija del marqués de Calatrava. La trama se remonta al siglo XVIII y exprime todos los tópicos del Romanticismo. El honor, la intolerancia y la fatalidad marcan las pautas de una historia en la que el odio fratricida condiciona la vida y muerte de la figura más inocente de todas: Leonora de Vargas.

